Житель ВКО задержан за отлов краснокнижных птиц

Усть-Каменогорск. 24 ноября. Kazakhstan Today - По данным суда №2 Усть-Каменогорска, в октябре мужчина в черте города поймал двух соколов-балобанов, после чего держал их дома, передает Kazakhstan Today.

В отношении него рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов), - прокомментировали в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска.

Суд, исследовав доказательства, посчитал, что вина подсудимого полностью доказана. При назначении наказания учтено, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, пишет YK-News.kz.

Обвиняемому назначили год ограничения свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства