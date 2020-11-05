В Жамбылской области полицейские спасли краснокнижного пеликана

Тараз. 4 ноября. Kazakhstan Today - 2 ноября, в 11.00, в дежурную часть Жуалынского районного отдела полиции поступила информация, что в овраге на окраине села Дихан не может взлететь необычная птица, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , прибывшие на место полицейские обнаружили в овраге беспомощного пеликана. Птица крайне ослабла и не могла самостоятельно взлететь. Пеликаны занесены в Красную книгу как уязвимый вид.

Ожидая приезда вызванных представителей Жуалынского учреждения по охране лесов и животного мира, сотрудники полиции охраняли редкую птицу от собак.

В скором времени пеликана передадут в зоопарк Шымкента.

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