В Туркестанской области полицейские спасли подростка, упавшего в колодец

Туркестан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области участковые инспекторы спасли 12-летнего мальчика, который упал в колодец для сточных вод, передает Kazakhstan Today.

Примерно в 20.30 в полицию позвонил маленький мальчик, он попросил помочь его брату. Полицейские в скором времени прибыли на место происшествия, указанное мальчиком. Как выяснили сотрудники полиции, 12-летний подросток упал в колодец для сточных вод, принадлежащей одной из местных фирм. Участковый инспектор капитан полиции Сакен Сайланов бросился спасать упавшего несовершеннолетнего. Глубина колодца, расположенного на окраине аула Кайнар, достигает более 10 метров. С помощью своих коллег полицейский спустился в колодец, накрыл замерзающего ребенка верхней одеждой и помог отогреться. В это время остальные полицейские принесли верёвку и вытащили упавшего мальчика наружу живым и здоровым", - сообщили в пресс-службе ДП области.

Оказалось, что 12-летний мальчик играл вместе со своим братом и по неосторожности упал в бетонный колодец. В течение нескольких часов он пытался самостоятельно выбраться, однако это не принесло никаких результатов, и подросток просил младшего брата обратиться в полицию. Также выяснилось, что обеспокоенные отсутствием детей родители вместе с родственниками и соседями вышли на их поиски.

Дети вернулись домой живыми и здоровыми.





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