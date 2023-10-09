Полицейский обстрелял автобус с израильтянами в Египте

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Каир. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Египте, в Александрии, полицейский открыл огонь по автобусу с израильтянами, погибли по меньшей мере три человека, сообщают СМИ.





Три человека погибли после того, как полицейский в египетской Александрии открыл огонь по туристической группе израильтян", - пишет издание РБК со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.





По данным издания, 8 октября, когда одна из израильских туристических групп приехала в храм Серапеум в Александрии, сотрудник полиции, назначенный обеспечивать безопасность в этом районе, открыл беспорядочный огонь из своего личного оружия, в результате чего погибли два члена группы и один египтянин.





Сообщается, что еще один египтянин получил ранения, в настоящее время он находится в больнице. Полицейский был немедленно задержан, против него приняты "меры законного характера".





Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что изучает сообщения о вооруженном нападении на израильтян в Александрии.





Дополнено 08.10.2023, 18.57





По данным местных СМИ, количество погибших туристов в египетской Александрии увеличилось до семи.





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