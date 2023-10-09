Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской областиДетский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
08.10.2023, 18:10 13986
Полицейский обстрелял автобус с израильтянами в Египте Дополнено
Фото: Скриншот с видео
Рассказать друзьям
Каир. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Египте, в Александрии, полицейский открыл огонь по автобусу с израильтянами, погибли по меньшей мере три человека, сообщают СМИ.
Три человека погибли после того, как полицейский в египетской Александрии открыл огонь по туристической группе израильтян", - пишет издание РБК со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.
По данным издания, 8 октября, когда одна из израильских туристических групп приехала в храм Серапеум в Александрии, сотрудник полиции, назначенный обеспечивать безопасность в этом районе, открыл беспорядочный огонь из своего личного оружия, в результате чего погибли два члена группы и один египтянин.
Сообщается, что еще один египтянин получил ранения, в настоящее время он находится в больнице. Полицейский был немедленно задержан, против него приняты "меры законного характера".
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что изучает сообщения о вооруженном нападении на израильтян в Александрии.
Дополнено 08.10.2023, 18.57
По данным местных СМИ, количество погибших туристов в египетской Александрии увеличилось до семи.
Туристов обстреляли на фоне обострения палестино-израильского конфликта: 7 октября силы ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на юг страны.
По данным местных СМИ, убитых граждан Израиля порядка 600, раненных - более 2 тысяч человек. Палестина потеряла 313 человек, 1990 ранены.
Власти Израиля официально сообщили о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций.
Министерство иностранных дел Казахстана и казахстанский авиаперевозчик Air Astana ищут пути содействия гражданам Казахстана в возвращении на родину.
новости по теме
06.10.2023, 14:58 58281
Туберкулез выявили у работника детского сада в Петропавловске
Для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия
Рассказать друзьям
Петропавловск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В детскому саду Петропавловска "Балдаурен" у сотрудника выявили туберкулез. Проводится служебное расследование.
В управление образования поступила информация о выявлении случая заболевания туберкулезом у сотрудника детского сада "Балдаурен" города Петропавловска. Для проведения служебного расследования создали рабочую комиссию, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования, сообщает издание "Петропавловск.news".
По предварительным данным, случай выявлен в рамках ежегодного профилактического медосмотра.
Сообщается, что больного сотрудника отстранили от работы на основании листа временной нетрудоспособности. Специалисты центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области провели дезобработку всех помещений в два этапа: во время тихого часа обработали бассейн, игровые комнаты и коридоры, а затем все остальные помещения детского сада. С понедельника приступят к обследованию всех сотрудников - как технический персонал, так и педагогический.
По итогам служебного расследования будет дана дополнительная информация. Вопрос находится на контроле управления образования", - прокомментировали в пресс-службе управления.
Напомним, в Шымкенте больная туберкулезом учительница вела уроки в школе.
06.10.2023, 08:29 65266
На горной автодороге к озеру Кайынды автобус с пассажирами попал в ДТП
Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Рассказать друзьям
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера днем на горной автодороге Кайынды - Саты столкнулись автобус и автомашина УАЗ.
5 октября в 14.40 на территории Сатинского сельского округа Кегенского района, по горной автодороге Кайынды - Саты, на девятом километре 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом УАЗ", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными ранами госпитализированы.
Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345, часть 3, УК РК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса водворен в ИВС ОП Кегенского района. Ход расследования дела взят мною на контроль", - отметил Бауржан Аленов.
05.10.2023, 18:15 81171
Выявили оспу овец и коз: в селе Актюбинской области ввели карантин
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Садовое Актюбинской области ввели карантин из-за выявления оспы овец и коз, которая является очень заразным заболеванием, сообщил замруководителя управления ветеринарии Бердимурат Бекжанов.
По данным газеты "Диапазон", 25 сентября скотник заявил ветеринарам, что в общем стаде заболели две овцы. Ветврачи взяли у них анализы и поставили предварительный диагноз - оспа овец и коз. В областной ветлаборатории этот диагноз подтвердили.
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве Садовое будет установлен карантин. Специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж. Карантин продлится 20 дней. Мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки", - сообщил Бердимурат Бекжанов.
Ранее сообщалось, что США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
05.10.2023, 15:25 84596
Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов
Рассказать друзьям
Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц альтернативного вида транспорта - самокатов и мопедов, растет аварийность с их участием.
С начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, два человека погибли, 27 получили травмы, сообщает Polisia.kz.
Как подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются.
Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша - приезжий, был не адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", - рассказал глава ДП.
Глава полиции также обратил внимание на критическую ситуацию, связанную с эксплуатацией мопедов. С начала года с участием мопедов зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, вследствие чего 14 человек погибли, тогда как в прошлом году погибло всего два человека.
Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов, мопедов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны. Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон", - подытожил Заппаров.
Напомним, в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
04.10.2023, 19:51 106166
В Алматы грузовик насмерть сбил подростка на самокате
Рассказать друзьям
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в Алматы недалеко от Дворца студентов. В результате ДТП грузовик наехал на самокатчика.
По информации департамента полиции Алматы, водитель грузовика марки "Холл", 1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо допустил наезд на гражданина Ж., 2010 года рождения. Подросток ехал на электросамокате на восток. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.
Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса в мегаполисе. По словам президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.
04.10.2023, 17:40 108496
ДТП с автобусом в Венеции: казахстанцев нет среди пострадавших
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Рим. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествие в Венеции, в результате которого погиб 21 человек, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Наших граждан среди пострадавших нет", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в пригороде Венеции Местре пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу, проходящую вдоль трассы, информирует lenta.ru со ссылкой на Rai.
В результате происшествия погиб 21 человек, еще 12 пострадали. Пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Уточняется, что автобус работал на метане и загорелся сразу после падения.
Пожарные до сих пор тушат огонь, передает агентство ANSA. Согласно его информации, число пострадавших составляет до 40 человек. Издание Il Gazzettino упоминает минимум о двух погибших детях. По сведениям газеты, при падении автобус задел электрические провода.
На место происшествия приехал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В социальных сетях он назвал аварию огромной трагедией и объявил траур в городе.
04.10.2023, 11:12 114541
Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Балхаш. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц, одной из девочек всего 3 года.
О вопиющем случае сообщила в Instagram праавозащитница Дина Тансари.
По информации, предоставленной в фонд "Не молчи" одним из подписчиков, девочка поступила в приемное отделение центральной больницы Балхаша с вагинальным кровотечением.
Ребенку 3 года. Была изнасилована сожителем матери, возможно, неоднократно", - пишет автор письма.
Сообщается, что у девочки есть сестра-близнец, которая тоже, возможно, подвергалась сексуальному насилию. Обе девочки проживают в неблагополучной семье. Старшие дети учатся в школе-интернате, а их мать злоупотребляет алкоголем.
Правозащитница обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также в Комитет по защите прав ребенка и детскому омбудсмену с просьбой взять дело на контроль.
В свою очередь детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что подозреваемый в преступлении задержан, по факту насилия возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".
Ранее в Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.
Кроме того, в Алматы полиция расследует изнасилование первоклассника.
03.10.2023, 09:50 125116
Офицеры Нацгвардии получили ранения в Жамбылской области: военная полиция завела дело
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе военная полиция завела дело из-за чрезвычайного происшествия на полигоне, где во время учений три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В период проведения учений артиллерийские подразделения выполняли плановые стрельбы, соответственно, произошел выстрел снаряда. Сейчас следствие выясняет, возбуждено уголовное дело сотрудниками военной полиции Таразского гарнизона. Жизненно важные органы не задеты, что способствует, конечно, не дай бог, их инвалидности. Офицеры встанут в строй и продолжат службу", - цитирует телеканал КТК командира воинской части 6506 Национальной гвардии РК Марата Рахпанова.
Как отмечает телеканал, инцидент случился еще неделю назад, но известно о нем стало лишь сейчас. ЧП произошло на полигоне "Айша-Биби" под Таразом. Туда шымкентское подразделение Нацгвардии выезжало на учебные стрельбища. В какой-то момент неправильно сработало орудие, и минометный снаряд упал рядом с офицерами. Мужчины получили серьезные осколочные травмы и переломы ног.
Двое госпитализированы. Из них один с тяжелым травматическим шоком находился в реанимационном отделении сутки, потом переведен в травматологическое отделение с переломом голени. У второго тоже перелом большой берцовой, малой берцовой кости, голени справа. Состояние в данный момент пациентов удовлетворительное", - проинформировал заместитель главного врача многопрофильной больницы города Тараза Сакен Жумашев.
Сообщается, что двое мужчин уже перенесли операции, в их теле еще остаются осколки, которые выйдут сами. Третьему пострадавшему чудом удалось избежать серьезных травм.
Медики заверили, что скоро всех выпишут из больницы и они даже смогут вернуться в часть.
Напомним, 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
Читаемое
09.10.2023, 08:11 09.10.2023, 09:37611В Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза - Нацбанк 09.10.2023, 10:05121Прокуратура выявила начисление премий несуществующим работникам в филиалах КТЖ-Грузовые перевозки 04.10.2023, 15:22208591Лизинг для физлиц предлагают внедрить в Казахстане 05.10.2023, 16:21206146Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана 05.10.2023, 19:52196521В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат 04.10.2023, 21:1318671612,6 млн га зерновых, или 72,7%, убрали казахстанские фермеры 04.10.2023, 14:30172551Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России - Саткалиев 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года300366Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27299411Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58298841В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34293416В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10281406В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?