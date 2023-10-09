МИД Казахстана окажет содействие казахстанцам в Израиле

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан посодействует в возвращении казахстанцев из Израиля на родину, сообщает пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.





Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину", - проинформировал пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.





Отмечается, что МИД Казахстана призывает стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и предотвращения действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом.





Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения.





Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.





По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.



