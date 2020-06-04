Пожар на стройке в Алматы потушен - ДЧС

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили о завершении тушения пожара, произошедшего в строящемся здании в Медеуском районе города, передает Kazakhstan Today.

В 13.55 силы и средства ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Медеуском районе , по улице Сагадата Нурмагамбетова, 150. Сообщение получено от очевидца. По прибытии пожарных расчетов, произошел взрыв газового баллона, происходило горение кровли двухэтажного строящегося здания. Незамедлительно были поданы пожарные стволы - на тушение и на защиту рядом строящегося здания. Снята угроза распространения на соседнее здание", - сообщили в пресс-службе ДЧС

По ее информации, в 14.14 пожар было локализован и в 14.23 - ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Возгорание определила тепловизионная камера ДЧС Алматы, предназначенная для автоматического мониторинга города на появление дыма и огня. В настоящее время проект на стадии внедрения - при фиксации возгорания или дыма, полученные данные передаются в автоматическом режиме в диспетчерскую ДЧС Алматы", - уточнили в пресс-службе.

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