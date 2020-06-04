Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - На стройке в Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
В 13.55 силы и средства ДЧС следуют на место вызова по сообщению о пожаре от очевидца в Медеуском районе, по улице Сагадат Нурмагамбетова, 150, происходит горение строящегося здания", - сообщили в городском ДЧС.
Как сообщалось ранее, сегодня в одном из кафе Алматы произошел пожар.
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