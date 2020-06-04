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На стройке в Алматы произошел пожар

03.06.2020, 14:22 4618
Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - На стройке в Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 

В 13.55 силы и средства ДЧС следуют на место вызова по сообщению о пожаре от очевидца в Медеуском районе, по улице Сагадат Нурмагамбетова, 150, происходит горение строящегося здания", - сообщили в городском ДЧС.

 
 

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