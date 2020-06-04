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В одном из кафе Алматы произошел пожар

03.06.2020, 12:34 10666
В одном из кафе Алматы произошел пожар
Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - В одном из кафе на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека в Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 
По информации городского ДЧС, 3 июня, в 11.05, поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Назарбаева, 43/1. 
 
По прибытии на место выяснилось, что пожар произошел в кафе, расположенном в подвале 2-этажного здания, прилегающего к 5-этажному жилому дому.
 
Здание было осмотрено на наличие людей.
 
Как пояснили в ведомстве, кафе работает в режиме доставки еды. 
 
Пожар локализован в 11.59, ликвидирован в 12.24. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Жертв нет.
 

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