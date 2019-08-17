Пожар в Бахтинском лесничестве Карагандинской области удалось локализовать

Караганда. 16 августа. Kazakhstan Today - Пожар в Бахтинском лесничестве Карагандинской области локализован, передает Kazakhstan Today.

Пожар в Бахтинском лесничестве Каркаралинского района локализован в 16.00. Распространение огня остановлено общими усилиями задействованных сил и средств. Всего к ликвидации ЧС привлечены 370 человек и 63 единицы техники. Три вертолета с водосливными устройствами производят тушение с воздуха. В особо труднодоступные места авиацией сброшено более 250 тонн воды. Общая площадь горения составила 3700 гектаров, из них площадь лесопокрытой территории - 1900 гектаров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что работы по тушению в зоне ЧС будут продолжены до полной ликвидации огня.

В тушении задействованы 83 человека и 14 единиц техники ДЧС Карагандинской области, 86 человек и шесть единиц техники воинской части 52859 регионального командования "Орталык" Нацгвардии РК, 50 человек и девять единиц техники Каркаралинского государственного национального природного парка, 12 человек и две единицы техники Баянаульского государственного национального природного парка, восемь человек и две единицы техники Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, девять человек и вертолет МИ-2 РГКП "Казаавиалесохрана", 12 человек и вертолет МИ-8 РГКП "Казаавиалесохрана" из Восточно-Казахстанской области. Кроме этого, привлечены три человека и одна единица техники Карагандинского лесхоза, 11 человек и две единицы техники государственного национального природного парка "Буйратау", 75 человек и 20 единиц техники добровольных противопожарных формирований местных исполнительных органов, 12 человек и три вертолета АО "Казавиаспас", три сотрудника и две единицы техники местной полицейской службы.

Как сообщалось ранее, 12 августа, в 17.26, в Балкантауском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области, в 30 километрах от поселка Егиндыбулак, на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы с переходом на лесной массив

Кроме этого, за последние дни лесные пожары произошли и в других регионах страны.

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