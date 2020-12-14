При пожаре в магазине в Павлодаре эвакуировали 70 человек

Павлодар. 13 декабря. Kazakhstan Today - 70 жильцов дома эвакуировали из-за пожара в магазине, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили, что 13 декабря, в 13:30, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в оптово-розничном магазине "Ласточка" - одноэтажном здании, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. По прибытии пожарных было установлено, что горят бутики продуктового отдела, пластиковой крыши из поликарбоната.

Пожарными по лестничному маршу эвакуировано 70 человек. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливается", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 14.46 пожар локализован, ликвидирован в 15.06.

На место пожара выезжали силы и средства ДЧС, ДП и филиала Центра медицины катастроф в количестве 42 человек и 13 единиц техники.

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