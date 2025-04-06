05.04.2025, 18:23 17886
Природный пожар в "Семей орманы" полностью потушен
Фото: Акимат области Абай
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Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар полностью ликвидирован на территории ГЛПР "Семей орманы", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
По данным ведомства, по состоянию на 17.10 5 апреля пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены.
В тушении пожара задействованы 419 человек и 140 единиц техники.
Напомним, днем 4 апреля в селе Коянбай Бескарагайского района произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК.
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05.04.2025, 16:40 20646
Третий за сутки природный пожар тушат в Казахстане Дополнено
На этот раз пожар произошел в Костанайской области
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Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В эти минуты спасатели ведут активную борьбу с природным возгоранием в Костанайской области, сообщил в ДЧС области.
Возгорание началось на территории села Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района, рассказали в ДЧС.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, привлечен пожарный поезд. Также проведено аэровизуальное обследование с вертолета.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер", - добавили в ведомстве.
Дополнено 05.04.2025, 17.50
К настоящему времени степной пожар в Костанайской области локализован. Тушение продолжается, сообщили в МЧС РК.
Ранее сообщалось о возникновении природного пожара в Абайской и Павлодарской областях. В Павлодарской области пожар на площади 20 гектаров был ликвидирован утром 5 апреля.
05.04.2025, 10:23 31396
В Акмолинской области для отвода талой воды вскроют автодороги
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с осложнением паводковой обстановки в городе Макинске Буландынского района продолжаются активные работы по ликвидации последствий стихии, сообщили в областном ДЧС.
Для эффективного пропуска паводковых вод принято решение о вскрытии автодорог. Эта мера позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений", - пояснили в ДЧС.
Также сообщается, что в Макинске продолжаются работы по укладке мешкотары с инертным материалом для укрепления дамб и защиты жилых массивов. В ликвидации задействованы порядка 400 человек личного состава и около 100 единиц специальной техники.
Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры предпринимаются для обеспечения безопасности населения и снижения последствий стихии", -отметили в ведомстве.
В акимате Акмолинской области рассказали, что за последние сутки объем выпавших осадков в Буландынском районе составил на 169% выше среднемесячной нормы.
05.04.2025, 09:43 31821
В Павлодарской области степной пожар ликвидирован
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации пожара в Баянаульском районе Павлодарской области.
По предварительным данным ведомства, площадь пожара составила 20 гектаров.
4 апреля на территории Жасыбайского лесничества Баянаульского района произошло возгорание сухой травы.
На ликвидацию пожара были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники.
Оперативная работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующими быстрому распространению огня. Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населенных пунктов, угрозы для жителей нет.
Ранее сообщалось о локализации пожара в Абайской области.
05.04.2025, 09:14 32926
В Абайской области тушат природный пожар
Фото: МЧС РК
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Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области к настоящему времени пожарным удалось локализовать природный пожар в филиале ГЛПР "Семей орманы", сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, вчера днем в селе Коянбай Бескарагайского района произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова группировка спасателей на месте пожара усилена для поддержки подразделений "Семей орманы" и оперативной ликвидации огня.
В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы", а также местные исполнительные органы. Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Ведется аэровизуальный облет", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
К настоящему времени природный пожар в Бескарагайском районе локализован. Работы по тушению пожара продолжаются.
Напомним, в июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
В мае прошлого года суд вынес приговор двум занимавшим руководящие должности сотрудникам государственного природного резервата "Семей орманы" по делу о гибели лесников.
04.04.2025, 20:29 44556
В Павлодарской области произошел степной пожар
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 4 апреля в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Жасыбайского лесничества Баянаульского района, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На ликвидацию пожара были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники.
В командном центре МЧС под руководством вице-министра по ЧС Рамиля Камалова продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации пожара.
Оперативная работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующими быстрому распространению огня. Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населенных пунктов - угрозы для жителей нет.
К месту направлены дополнительные группировки спасателей. На данный момент ситуация совместными усилиями подразделений МЧС, МЭПР, МИО стабилизирована и находится на особом контроле оперативного штаба МЧС.
Благодаря принятым мерам пожар ликвидирован на предварительной площади 60 гектаров.
Напомним, в октябре 2024 года на территории Баянаульского района произошел степной пожар на площади 10 тысяч гектаров.
04.04.2025, 12:47 51371
Нашествие клещей в Атырауской области: гибнут сайгаки и домашний скот
Фото: Бек Капуанов
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Атырау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фермеры Курмангазинского района Атырауской области бьют тревогу из-за нашествия клещей, сообщает Zakon.kz.
Насекомых приносят на себе сайгаки. Некоторые из них умирают из-за кровососущих. Фермеры всерьез опасаются, что клещи станут причиной массового падежа домашних животных.
Это настоящая беда, с которой мы остались один на один. Ни акимат, ни ветеринарная служба нам не помогают", - рассказал сельчанин Бек Капуанов.
По его словам, люди вакцинируют животных за свой счет.
Один укол стоит 11 тысяч тенге. Сейчас ситуация вышла из-под контроля. Животные беременные, их сейчас нельзя вакцинировать. Приходится обрабатывать их специальными растворами с помощью опрыскивателя или мойки под давлением, но буквально через день клещи снова появляются", - говорит фермер.
Он пожаловался, что в селе уже начали погибать лошади.
Несмотря на заявления сельчан, власти считают, что ситуация под контролем. В частности, советник аким Курмангазинского района Ернар Борангалиев заявил агентству, что массового нашествия клещей нет и число гибнущих сайгаков значительно меньше, чем утверждают фермеры в соцсетях.
Сегодня выезжает рабочая группа, в числе которой специалисты из Атырау и Астаны, в село Азгыр Курмангазинского района, откуда поступил сигнал. Также к нам направляется специальный отряд из Западно-Казахстанской области, который будет заниматься сбором погибших сайгаков для дальнейшего уничтожения. На самом деле ситуация не так страшна, как ее пытаются представить фермеры. Да, животные погибают, клещи есть, но их гораздо меньше, чем это кажется", - утверждает чиновник.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки, которая передается из-за укусов клещей. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
03.04.2025, 18:23 70161
В Алматы насмерть сбили семилетнего мальчика
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы насмерть сбили семилетнего мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Jetour, следуя по улице Байзакова в северном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на восток в неустановленном месте. От удара пешехода отбросило на автомашину марки "Хюндай", что следовала в противоположную сторону. К огромному сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП города Алматы возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алматы семилетняя девочка погибла под колесами грузовика.
03.04.2025, 11:57 64881
Мужчину избили до смерти в Павлодаре
Подозреваемые задержаны по горячим следам
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Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих мужчин жестоко избили в одной из бань Павлодара, один из них скончался.
Видео избиения появилось в социальных сетях. На нем видно, как двое одетых посетителей зверски избивают двух раздетых мужчин руками и ногами, в том числе по голове.
Происшествие прокомментировали в полиции Павлодарской области.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в полиции.
Напомним, в Актобе 10 человек оказались на скамье подсудимых по делу об убийстве студента. Погибшего сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?