В Абайской области тушат природный пожар   

К настоящему времени пожар в Бескарагайском районе локализован

Фото: МЧС РК

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Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области к настоящему времени пожарным удалось локализовать природный пожар в филиале ГЛПР "Семей орманы", сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





По данным МЧС, вчера днем в селе Коянбай Бескарагайского района произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК.









По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова группировка спасателей на месте пожара усилена для поддержки подразделений "Семей орманы" и оперативной ликвидации огня.





В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы", а также местные исполнительные органы. Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Ведется аэровизуальный облет", - проинформировали в пресс-службе ведомства.









К настоящему времени природный пожар в Бескарагайском районе локализован. Работы по тушению пожара продолжаются.





Напомним, в июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.



