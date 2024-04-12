Прорывы плотин в Казахстане: в отношении строителей ведутся расследования
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, сообщил официальный представитель ведомства Алибек Абдилов на площадке СЦК.
Один из случаев хищения бюджетных средств при воздвижении плотины произошел в Алматы. Подрядная организация, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, реализовала проект по строительству селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, по предварительным данным - свыше 775 млн тенге.
Также начато досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия, в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области. Как установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию с целью ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины", - сказал Алибек Абдилов.
5 апреля текущего года произошел прорыв Магаджанской плотины. В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей из сел Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы города Актобе.
Кроме того, в области Ұлытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге. В тот же момент в отсутствие вышеуказанных работ в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ", - сообщил официальный представитель ведомства.
В результате подтопленными оказались 26 домов, эвакуированы 174 человека.
Досудебные расследования продолжаются. В их ходе будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, имеющих отношение к данным фактам, добавил представитель АФМ.
Напомним, прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища.