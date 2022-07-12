Психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц

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КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - 9 июля к полицейским Уйгурского района поступили заявления от родителей двух несовершеннолетних девушек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявители потребовали установить и принять меры к неизвестному, который в одном из общественных туалетов села Шонжы напал на их 17-летних дочерей и пытался изнасиловать. Девушки смогли своими силами отбиться от насильника, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина страдает умственной отсталостью, имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина задержан и доставлен в полицию. По обоим фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 24, часть 3, и статьей 120, часть 3-2, УК (Покушение на изнасилование).

Окончательное процессуальное решение будет принято по заключению специальной назначенной по факту психиатрической экспертизы.