Пять человек пострадали при столкновении легковой машины с грузовиком в Актюбинской области

Актобе. 31 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области легковая машина с гражданином Таджикистана за рулем столкнулась с грузовиком под управлением гражданина Турции, передает Kazakhstan Today.
Авария произошла днем 30 января.
Водитель легковой автомашины "Рено-Логан" (гражданин Республики Таджикистан), двигаясь со стороны города Аральска в направлении города Хромтау, вблизи поселка Калыбай Иргизского района, допустил столкновение с грузовой автомашиной "DAF" под управлением гражданина Турции. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "Рено-Логан" и четыре пассажира госпитализирован в ЦРБ поселка Иргиз. Двое из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Актюбинской области погибли четыре человека. Через неделю там же произошла очередная авария, жертвами которой стали три человека.
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