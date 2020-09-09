Система Orphus

Рейс Атырау - Алматы вернулся в аэропорт вылета из-за отказа бортового прибора

08.09.2020, 15:32 6238
Рейс Атырау - Алматы вернулся в аэропорт вылета из-за отказа бортового прибора
Атырау. 8 августа. Kazakhstan Today - В ночь с 7 на 8 сентября самолёт лоукостера FlyArystan, выполняющий авиарейс Атырау -  Алматы, около двух часов кружил над Атырау, а затем приземлился в аэропорту, передает Kazakhstan Today.
 
После того как самолёт вылетел из аэропорта Атырау, сработала сигнализация отказа вентиляционной системы авионического отсека (бортовой прибор) и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, рассказали изданию "АкЖайык" в пресс-службе Fly Arystan.
 

Согласно регламенту для подобных ситуаций, самолёт кружился над Атырау, чтобы сжечь топливо и совершить посадку, так как запрещается посадка с полным баком. В аэропорту специалисты обследовали самолёт и в кратчайшие сроки борт получил разрешение на вылет", - пояснили в авиакомпании. 

 
Борт находился в аэропорту 1 час 40 минут. Большая часть времени ушла на высадку пассажиров (117 человек) и багажа, их досмотр и обратную посадку.

Самолёт вылетел в Алматы в 00.40. Отмечается, что из-за этого инцидента 27 пассажиров отказались от полёта.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая