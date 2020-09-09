Рейс Атырау - Алматы вернулся в аэропорт вылета из-за отказа бортового прибора

Атырау. 8 августа. Kazakhstan Today - В ночь с 7 на 8 сентября самолёт лоукостера FlyArystan, выполняющий авиарейс Атырау - Алматы, около двух часов кружил над Атырау, а затем приземлился в аэропорту, передает Kazakhstan Today.

После того как самолёт вылетел из аэропорта Атырау, сработала сигнализация отказа вентиляционной системы авионического отсека (бортовой прибор) и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, рассказали изданию "АкЖайык" в пресс-службе Fly Arystan.

Согласно регламенту для подобных ситуаций, самолёт кружился над Атырау, чтобы сжечь топливо и совершить посадку, так как запрещается посадка с полным баком. В аэропорту специалисты обследовали самолёт и в кратчайшие сроки борт получил разрешение на вылет", - пояснили в авиакомпании.

Борт находился в аэропорту 1 час 40 минут. Большая часть времени ушла на высадку пассажиров (117 человек) и багажа, их досмотр и обратную посадку.





Самолёт вылетел в Алматы в 00.40. Отмечается, что из-за этого инцидента 27 пассажиров отказались от полёта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства