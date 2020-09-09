Рейс Атырау - Алматы вернулся в аэропорт вылета из-за отказа бортового прибора

После того как самолёт вылетел из аэропорта Атырау, сработала сигнализация отказа вентиляционной системы авионического отсека (бортовой прибор) и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, рассказали изданию "АкЖайык" в пресс-службе Fly Arystan.
Согласно регламенту для подобных ситуаций, самолёт кружился над Атырау, чтобы сжечь топливо и совершить посадку, так как запрещается посадка с полным баком. В аэропорту специалисты обследовали самолёт и в кратчайшие сроки борт получил разрешение на вылет", - пояснили в авиакомпании.
Борт находился в аэропорту 1 час 40 минут. Большая часть времени ушла на высадку пассажиров (117 человек) и багажа, их досмотр и обратную посадку.
Самолёт вылетел в Алматы в 00.40. Отмечается, что из-за этого инцидента 27 пассажиров отказались от полёта.
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