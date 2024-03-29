Режим ЧС объявили в одном из районов Актюбинской области

Фото: МЧС РК

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Актобе. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Режим ЧС объявили в подтопленном Кобдинском районе Актюбинской области с 28 марта.





На основании протокола внеочередного экстренного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кобдинского района от 27 марта на территории Кобдинского района с 28 марта объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба", - говорится в официальном сообщении местных властей.





По информации МЧС, в Актюбинской области с 21 марта по сегодняшний день откачено 498 122 кубометра воды, уложено 40 735 штук мешкотары, подвезено 4 817 тонн инертных материалов.





Из зоны подтопления эвакуирован 831 человек, из них 376 - дети. Они находятся во временных пунктах и в домах родственников. Также эвакуировано 129 голов крупного рогатого скота.





Задействовано порядка 1800 человек личного состава и более 500 единиц техники. Работы продолжаются.



