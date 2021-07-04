Родители девочки, умершей после посещения стоматолога, не имеют претензий к врачам

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Родители девочки, которая впала в кому и умерла после посещения стоматологии в Нур-Султане, примирились с врачами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мы, родители Алисы Зеленый Александр и Зеленая Анастасия, официально заявляем, что не имеем претензий к стоматологии Доктор БРО (ТОО "Классик-Ара"), к ее руководству и врачам этой клиники. Подтверждаем, что между нами со стоматологией достигнуто примирение. Стоматология, ее руководство и врачи оплатили и продолжают оплачивать нам требуемый моральный ущерб в размере 26,5 миллиона тенге", - написала мама девочки на своей странице в Instagram.

Впредь мы бы не хотели поднимать эту тему. Мы закрываем наши социальные сети и начинаем новую жизнь", - отметила Анастасия Зелёная.

Она призналась, что решение далось ей нелегко.

С учетом всего, что мы узнали о предстоящем тяготении: судебных процессах, сроках всего этого разбирательства, новых экспертиз и т.д. У меня просто не хватит сил", - написала женщина.

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