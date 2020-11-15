Уральск. 14 ноября. Kazakhstan Today - Пассажирский самолет Air Astana не смог приземлиться в Уральске из-за гололеда и был вынужден лететь в Актобе, передает Kazakhstan Today.
Генеральный директор Международного аэропорта "Орал" Хайретдин Раскалиев рассказал, что на борту самолета находились около 100 человек. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Air Astana, пишет "Мой город".
Ночью из-за резкого понижения температуры воздуха на взлетной полосе образовался гололед. По этой причине было принято решение о том, чтобы перенаправить самолет с пассажирами в Актобе. Мы не могли рисковать жизнью и здоровьем более чем 100 человек. Сейчас мы полили взлетную полосу специальной жидкостью, лед растаял, сейчас аэропорт работает в плановом режиме", - сообщил Раскалиев.
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