Серия подземных толчков зарегистрирована после взрывов в Арыси

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По информации Центра, 24 июня, с 09.30 до 12.00, станции сети Института геофизических исследований зарегистрировали серию сейсмических событий.
Самое сильное событие зарегистрировано в 09.37 по времени Астаны (03.37 по Гринвичу). Координаты эпицентра: 42,47 градуса северной широты, 68,81 градуса восточной долготы. Магнитуда MPV=3,5. Энергетический класс К=7,5. Природа событий - взрывы на складе боеприпасов в городе Арыси", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.
Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.
В Арыси проходит эвакуация населения. Работают несколько телефонов горячей линии.
По последним данным, за медпомощью обратились более 20 человек. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Пятеро из них - дети, один из взрослых - военный.
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