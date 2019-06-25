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Шымкент. 24 июня. Kazakhstan Today - Серия подземных толчков зарегистрирована после взрывов в Арыси. Об этом сообщил Казахстанский национальный центр данных, передает Kazakhstan Today.

По информации Центра, 24 июня, с 09.30 до 12.00, станции сети Института геофизических исследований зарегистрировали серию сейсмических событий.

Самое сильное событие зарегистрировано в 09.37 по времени Астаны (03.37 по Гринвичу). Координаты эпицентра: 42,47 градуса северной широты, 68,81 градуса восточной долготы. Магнитуда MPV=3,5. Энергетический класс К=7,5. Природа событий - взрывы на складе боеприпасов в городе Арыси", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

По последним данным, за медпомощью обратились более 20 человек. Ранее сообщалось о 19 пострадавших . Пятеро из них - дети, один из взрослых - военный.

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