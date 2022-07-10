Сержант президентского полка "Айбын" погиб по вине сослуживца

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Молодой сержант президентского полка "Айбын" погиб по вине своего сослуживца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла на полигоне "Майлан", в 60 километрах от столицы.
По одной из версий, двое сослуживцев играли с оружием, и оно выстрелило. Родственники погибшего в это верят с трудом", - сообщает телеканал КТК.
По рассказам заместителя командующего силами особого назначения СГО РК Ерлана Жаркимбаева, погибший 21-летний солдат-контрактник Дархан Малик заступил в наряд со своим сослуживцем. Вместе они должны были охранять солдат и боеприпасы.
После того как все поели, они остались вдвоем в полевой палатке. Что именно произошло, точно сказать никто не может. Говорят, что солдаты играли с оружием", - сообщил военный.
Однако родственники в версию об играх с оружием не верят.
Сомнений добавляет вечерний звонок Дархана. Накануне парень связался с близкими и просил перевести ему 5 тысяч тенге. Причину не объяснил", - добавляет КТК со ссылкой на родственников погибшего.
Президентский полк "Айбын" входит в состав службы государственной охраны Казахстана. Полк находится в Нур-Султане и Алматы. Военнослужащие обеспечивают безопасность президента, первых лиц государства и сохранность госсимволов. Также участвуют в официальных церемониях и протокольных мероприятиях.
Сейчас тело солдата находится в морге. Когда родственники смогут его забрать и похоронить, пока непонятно. Проводится судмедэкспертиза. Стрелявшего взяли под стражу, возбуждено уголовное дело", - информирует телеканал.
Напомним, это уже не первое ЧП в казахстанской армии. В марте в Жамбылской области пропал солдат-срочник. Его тело обнаружили спустя месяц на территории Кыргызской Республики. Как выяснилось, военнослужащий покончил жизнь самоубийством.
В этом же месяце скончался еще один солдат в Жамбылской области. Ему стало плохо во время утреннего построения.