Сейсмологи прокомментировали серию землетрясений на территории Казахстана

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась пресс-конференция, на которой сейсмологи прокомментировали произошедшие в последние дни землетрясения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова, алматинский регион является самым сейсмически активным в Центральной Азии, поэтому жителям города нужно всегда быть готовым к сильному и разрушительному подземному толчку.

Между тем Садыкова отметила, что рост числа небольших землетрясений не обязательно является предвестником сильного.

Землетрясение в Кашгаре 19 января и землетрясение в Китае относятся к разным геологическим структурам. Говорить о серии землетрясений можно в случае, если они имеют привязку к определению району. Здесь совершенно разные структуры. Это обычный сейсмический процесс, так что связывать их я бы не стала", - сказала она.

Специалисты Института сейсмологии отметили, что в год опытно-методологическая сейсмическая экспедиция, развернутая на территории юго-восточной части Казахстана, обрабатывает данные до 12 тысяч землетрясений различного энергетического уровня, от самых слабых до сильных. В месяц специалисты фиксируют в южных областях страны до одной тысячи подземных толчков, пишет портал inAlmaty.kz

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