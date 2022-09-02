Шахтинск оказался без воды и света из-за пожара вблизи ТЭЦ

КАРАГАНДА. 1 СЕНТЯБРЯ - Из-за крупного пожара вблизи ТЭЦ город Шахтинск пришлось обесточить и почти на целый день ограничить подачу воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Горело 4 гектара сухой травы и камышей. На месте пожара спасатели обнаружили промышленные отходы, которые лежали там еще с 90-х. Среди мусора были и легковоспламеняющиеся вещества", - сообщает телеканал "КТК".
По предварительным данным, возгорание началось именно на свалке. Бороться с огнем мешала сильная жара.
В ликвидации пожара были задействованы 51 сотрудник департамента по ЧС Карагандинской области, 17 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировал начальник ОЧС Шахтинска Мадияр Абдикаримов.
Сразу после ликвидации электрики приступили к ремонту опоры. В городе начали подключать электричество.
Ранее сообщалось, что сухостой загорелся в горах Алматы, пожар тушат при помощи вертолетов.