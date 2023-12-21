Школьники и учитель погибли в аварии в Актюбинской области

Также в связи с аварией на водопроводе ограничена подача питьевой воды в жилые дома и объекты нескольких микрорайонов

Фото: акимат Актау

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Актау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четырех микрорайонах Актау частично отключили теплоснабжение в связи с порывом на трубопроводе, сообщает - В четырех микрорайонах Актау частично отключили теплоснабжение в связи с порывом на трубопроводе, сообщает пресс-служба горакимата.





Порывы произошли в 1-м и 6-м микрорайонах. Под ограничения также попадают некоторые объекты и жилые дома 2, 4, 5, 6-го микрорайонов.





Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничения планируется во второй половине дня", - сообщили в пресс-службе.





Также в КЖСА сообщают, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на трубопроводе по адресу 42-й дом в 13-м микрорайоне ограничена подача питьевой воды в жилые дома и объекты нескольких микрорайонов.





Власти обещают решить проблему до 20.00.





Сегодня глава города Улугбек Тналиев также встретился с жителями 14-го микрорайона, которые пожаловались на проблемы с отоплением, сообщает сайт акимата.





Тепло в квартирах слабое. Можно даже сказать, что его вовсе нет. ТОО "РЭП", обслуживающий дом, не отвечает на телефонные звонки. Мы платим за отопление, которого нет. Прошу решить вопрос с отоплением", - сказал один из жителей.





Аким города отметил, что ведется работа по регулированию отопления. В частности, в данных домах будет установлен "автоматизированный тепловой пункт".





Основная проблема - плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится постоянном контроле. Несмотря на то, что тепло поступает в дом, в некоторых квартирах в случае возникновения недостатка тепла, КСК должен проводить работы по регулированию отопления. Для урегулирования этой проблемы будет установлен "автоматизированный тепловой пункт". До этого учреждение, обслуживающее жилое помещение, должно подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе", - ответил жильцам Тналиев.





Жители также сообщили акиму о несогласованностях в расчетах за отопление. Аким поручил КСК ТОО "РЭП", обслуживающему указанные дома, выдать жителям акт об отсутствии тепла в этот период для произведения перерасчета.





Напомним, ранее аким Актау ответил на видеообращение жителей города, которые пожаловались на плохое отопление в квартирах. По его словам, износ теплосетей в Актау составляет 80 процентов.





Сегодня также сообщалось, что в Костанае более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключат от теплоснабжения из-за аварии.





В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий стало известно об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмагамбетова.



