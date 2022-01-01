Сотрудницу уральского роддома насмерть зажало лифтом

УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в областном перинатальном центре погибла сотрудница 1971 года рождения, сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ДЧС, ее зажало насмерть между кабиной грузового лифта и шахтой. Тело извлекали спасатели, сообщает портал "Мой город".
По предварительной информации, женщина упала в шахту грузового лифта. Погибла на месте. Она работала в медучреждении вахтером. По данному факту начато расследование", - проинформировали в полиции.
Подробности произошедшего выясняются.
Как сообщалось ранее, горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.
Также сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай: при проведении ремонтных работ мужчина упал с площадки высотой 1,5 метра.
Напомним также, что в Актау в ЖК "Aktau Plaza" лифт с людьми провалился в шахту, никто не пострадал.