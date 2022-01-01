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Сотрудницу уральского роддома насмерть зажало лифтом

31.12.2021, 16:17 16461
УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в областном перинатальном центре погибла сотрудница 1971 года рождения, сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ДЧС, ее зажало насмерть между кабиной грузового лифта и шахтой. Тело извлекали спасатели, сообщает портал "Мой город".
 

По предварительной информации, женщина упала в шахту грузового лифта. Погибла на месте. Она работала в медучреждении вахтером. По данному факту начато расследование", - проинформировали в полиции.

 
Подробности произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.

Также сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай: при проведении ремонтных работ мужчина упал с площадки высотой 1,5 метра.

Напомним также, что в Актау в ЖК "Aktau Plaza" лифт с людьми провалился в шахту, никто не пострадал.
 

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новости по теме

В Усть-Каменогорске ликвидировали крупный пожар на причале

31.12.2021, 20:43 8966
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре на причале загорелся теплоход. На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении разведки пожарные установили, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер (используется в качестве кафе), сообщает Noks.kz
 
На месте пожара работал оперативный штаб. Всего задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Огонь полностью ликвидирован на площади 270 квадратных метров в 20.13.
 
Причина пожара устанавливается.
 

В Усть-Каменогорске горят два теплохода

31.12.2021, 19:23 11371
В Усть-Каменогорске горят два теплохода
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре спасателям поступило сообщение, что на причале загорелся теплоход, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, сообщает YK-news.kz.
 
При проведении разведки пожарными установлено, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер, который используется в качестве кафе. Предварительная площадь пожара составила 50-60 квадратных метров.
 
Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

 

В Карагандинской области стадо сайгаков застряло в котловане

31.12.2021, 19:17 12376
КАРАГАНДА. 31 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел на станции Косколь в Коскольском сельском округе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в ловушке оказалось 75 животных. По словам очевидцы, животные провели в ловушке несколько суток. 
 

31 декабря состоялись спасательные работы с участием акима села, ветеринарного врача, участкового инспектора полиции, работников КТЖ и сотрудников РГКП "ПО "Охотзоопром", - сообщили в Минэкологии.

 
Что бы спасти животных пришлось разрушить угол котлована и соорудить подстилку, которая помогла вывести сайгаков на поверхность. 
 
Как стало известно, объект принадлежит ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки Карагандинское отделение ГП". Котлован служит полем фильтрации для сброса сточных вод от железнодорожной станции Косколь. Сооружение еще не введено в эксплуатацию и находится в процессе строительства, которое было начато в 2018-2019 году. 
 
В КТЖ заверили, что объект оградят и внутри котлована будет предусмотрен пологий скат, чтобы животные, попавшие внутрь, могли выбраться самостоятельно.
 

В Мангистауской области ищут упавшего в море бортмеханика парома

30.12.2021, 20:50 35736
В Мангистауской области ищут упавшего в море бортмеханика парома
 АКТАУ. 30 ДЕКАБРЯ - В местности Жыланды тау Каракиянского района со стоящего на рейде парома "Карабах" (Азербайджан) в пяти километрах от берега при неизвестных обстоятельствах упал в море 40-летний бортмеханик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ведутся поисковые работы, сообщает "Лада".
 
Инцидент произошел с гражданином Азербайджана 1981 года рождения.
 
В поисках пропавшего бортмеханика задействованы сотрудники и техника ДЧС Мангистауской области, ТОО "Курык Порт" и пограничной службы РК.

По словам членов экипажа, бортмеханик Захир Мастиев в ходе плавания жаловался на семейные проблемы и просил временно заменить его другим специалистом, чтобы он мог решить их. Ему разрешили после возвращения в порт уйти с судна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Haqqin.az.
 

Виновные в смерти матери и четверых детей от угарного газа осуждены в Туркестане

30.12.2021, 14:05 41851
Виновные в смерти матери и четверых детей от угарного газа осуждены в Туркестане
Фото: pexels.com
ТУРКЕСТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Четыре года лишения свободы получили виновные в смерти пятерых человек от угарного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт Otyrar, по делу проходили двое подозреваемых, их обвиняли в нарушении техники безопасности и подделке документов. 
 

Следствие выяснило, что погибшая женщина обратилась в фирму с просьбой провести газопровод к дому. Осужденные заведомо знали, что у сотрудников нет соответствующего опыта, а дом без техдоговора. Тем не менее газ провели и взяли за это деньги", - пишет сайт. 

 

Вина подсудимых была доказана заключениями судебно-медицинской и судебно-технологической экспертиз, а также показаниями свидетелей. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по предъявленным обвинениям. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Наличие на иждивении у подсудимых несовершеннолетних детей, возмещение материального и морального ущерба отнесены к обстоятельствам, смягчающим их уголовную ответственность. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила пресс-служба суда Туркестана.

 
Напомним, в конце февраля в одном из частных домов Туркестана погибли пять человек - 40-летняя женщина и четверо детей. Самому младшему было всего четыре года. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Ход расследования находится под личным контролем акима Туркестанской области. 

В марте был задержан директор фирмы по установке газового оборудования. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
 

В Алматы в ТД "Новый Ялян" произошел пожар

29.12.2021, 19:04 49056
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В Алматы в торговом доме "Новый Ялян" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в городском ДЧС, в торговом доме произошло загорание двух контейнеров, а третий контейнер был поврежден от высокой температуры. Для предотвращения дальнейшего распространения огня пришлось вскрыть соседние контейнеры.
 
В результате принятых мер возгорание было локализовано за 21 минуту, сообщили в ДЧС.
 
В настоящее время ситуация под контролем, возгорание ликвидировано.
 
Как сообщалось ранее, в Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома.

 

Жители ЖК "Нурия" из-за перебоев с водой перекрыли Талгарский тракт

29.12.2021, 13:40 52621
Жители ЖК "Нурия" из-за перебоев с водой перекрыли Талгарский тракт
Фото: кадр из видео instagram/kris_p_talgar
ТАЛДЫКОРГАН. 29 ДЕКАБРЯ - 28 декабря жители ЖК "Нурия", расположенного в Талгарском районе Алматинской области, перекрыли Талгарский тракт. Причиной стали перебои с водоснабжением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео инцидента появилось в инстаграм-паблике в сети.
 

Классика жанра. Жильцы ЖК "Нурия" перекрыли дорогу. Перебои с подачей воды. Талгарский тракт, поселок Бесагаш. 22.00", - говорится в описании под видео.


 
 

Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей

29.12.2021, 13:21 48241
Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей
Фото: ru.egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей. Причиной эвакуации стало сообщение о самодельном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

29 декабря, в 11.45, в администрацию доложили о подозрении на самодельное взрывное устройство. Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится экспертиза устройства", - сообщила пресс-служба "Астана Опера" на своей странице в Facebook.

 
В пресс-службе ДП города Нур-Султана сообщили, что поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет.

На место выехали специальные службы. Находящиеся в театре люди были эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено. По данному факту проводится проверка", - заявили в ведомстве.



 

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