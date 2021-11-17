Спасатели эвакуировали 20 жильцов из горящего дома в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 НОЯБРЯ - В Усть-Каменогорске спасатели эвакуировали из горящего дома 20 человек, из них 8 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По проспекту Сатпаева, на втором этаже жилого дома, загорелась квартира. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. В жилом помещении горела мебель, личные вещи, оконные и дверные проемы. Сын хозяйки самостоятельно покинул горящее помещение. Спасатели помогли эвакуироваться 20 жителям. Из них 8 детей, которые были размещены в теплом автомобиле "Вахта", организованном ДЧС ВКО. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров", - сообщил в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправного электрооборудования. В тушении огня были задействованы 21 человек личного состава и 7 единиц техники.