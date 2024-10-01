Стрельба во время конфликта футбольных фанатов в Караганде: в полиции прокомментировали инцидент
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Караганда. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали стрельбу во время конфликта футбольных фанатов в Караганде.
После завершения футбольного матча при посадке болельщиков двух команд в автобус между ними возник конфликт. Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", - пояснили в департаменте полиции.
Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ситуация была оперативно урегулирована, и дальнейших нарушений общественного порядка не допущено. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.