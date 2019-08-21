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Тело пропавшего без вести двухлетнего ребенка нашли в колодце во дворе его дома

20.08.2019, 12:14 21925
Тело пропавшего без вести двухлетнего ребенка нашли в колодце во дворе его дома
Усть-Каменогорск. 20 августа. Kazakhstan Today - Тело пропавшего без вести двухлетнего ребенка нашли в колодце во дворе его дома, передает Kazakhstan Today.
 

В результате поисковых работ сотрудниками полиции Восточно-Казахстанской области найден ранее без вести пропавший ребенок. 20 августа текущего года в районе Алтай в селе Средигорное сотрудниками полиции инициировано дополнительное исследование колодцев путем откачивания жидкостей и удаления ила. В ходе дополнительного осмотра в колодце, расположенном во дворе дома потерпевших, под слоем ила найдено тело малолетнего Алихана Талгатова, 2017 года рождения", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона. 

 
Сейчас следственно-оперативной группой областного департамента полиции проводится осмотр. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Тело направлено в Центр судебных экспертиз.
 
Напомним, ребенок пропал со двора собственного дома три дня назад. В его поисках принимали участие около 200 человек.
 

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