В Восточном Казахстане более двух суток ищут двухлетнего ребенка

фото: http://shqo.emer.gov.kz
Напомним, мальчик 2017 года рождения пропал со двора собственного дома.
"Прошло уже двое суток. На месте работают около 200 человек: спасатели, сотрудники полиции, местный исполнительный орган, волонтеры. Спасатели обследуют всю прилегающую территорию в окрестностях: проверяют заросли, ямы, погреба, ветхие строения. Опасность вызывает река Березовка. Русло находится в 20 метрах от дома, где проживал мальчик", - сообщили в областном ДЧС.
Кроме того, из Усть-Каменогорска прибыла специальная группа спасателей с кинологическим расчетом. Для поиска с неба, для визуальной видимости используют квадрокоптер.
Вчера, группа водолазов оперативного спасательного отряда ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО проводила обследование русла реки двумя группами вверх и вниз по течению. Квадракоптером производится облет территории русла реки Березовка. Ниже по течению реки на расстоянии приблизительно 5 километров от села Средигорного был создан мобильный штаб", - проинформировали в ведомстве.
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