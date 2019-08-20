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Усть-Каменогорск. 19 августа. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане более двух суток ищут двухлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Напомним, мальчик 2017 года рождения пропал со двора собственного дома.

"Прошло уже двое суток. На месте работают около 200 человек: спасатели, сотрудники полиции, местный исполнительный орган, волонтеры. Спасатели обследуют всю прилегающую территорию в окрестностях: проверяют заросли, ямы, погреба, ветхие строения. Опасность вызывает река Березовка. Русло находится в 20 метрах от дома, где проживал мальчик", - сообщили в областном ДЧС.

Кроме того, из Усть-Каменогорска прибыла специальная группа спасателей с кинологическим расчетом. Для поиска с неба, для визуальной видимости используют квадрокоптер.

Вчера, группа водолазов оперативного спасательного отряда ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО проводила обследование русла реки двумя группами вверх и вниз по течению. Квадракоптером производится облет территории русла реки Березовка. Ниже по течению реки на расстоянии приблизительно 5 километров от села Средигорного был создан мобильный штаб", - проинформировали в ведомстве.

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