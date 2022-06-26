Тело пропавшего на озере Шалкар мальчика нашли спасатели
25.06.2022, 18:35 32916
Фото: instagram/batysqaz_tjd
УРАЛЬСК. 25 ИЮНЯ - Тело девятилетнего Савелия Локтева, которого 22 июня на надувном матрасе унесло на середину озера Шалкар, сегодня на берегу нашли спасатели и волонтеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тело ребенка нашли спасатели и волонтеры, его выбросило волнами на берег", - сообщили порталу "Мой город" спасатели.
Напомним, 22 июня в Западно-Казахстанской области в поселке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых, и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За мальчиком поплыл 66-летний дедушка. В 23.00 того же дня мужчину нашли на противоположном берегу.
Ребенка искали три дня. Для поисков был привлечен вертолет.
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В Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ
26.06.2022, 13:02 10091
КОКШЕТАУ. 26 ИЮНЯ - В двух регионах Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера в период с 16.00 по 20.00 в двух регионах области, а именно в районе имени Биржан Сал и Буландынском районе в результате сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду произошли частичные и полные срывы кровли в 3 общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС Акмолинской области.
Сообщается, что для определения ущерба на местах работают комиссии местных исполнительных органов.
Также из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населенных пунктов, на данный момент производятся восстановительные работы", - добавили в департаменте.
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Трех тонущих девушек спасли очевидцы на озере Большое Чебачье Бурабайского района Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Три молодые девушки начали тонуть при купании, заплыв далеко от берега. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые бросились в воду и спасли утопающих", - сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
Двоих девушек удалось спасти сразу. Третья девушка 2008 года рождения пробыла в воде несколько минут.
В момент извлечения подростка на сушу она находилась без сознания. Одна из отдыхающих оказала первую медицинскую помощь и перевернула пострадавшую на бок. Пульс девушки был слабым, спасатели продолжили оказывать медицинскую помощь и на носилках доставили до кареты скорой помощи. На данный момент пострадавшая находится в реанимации с диагнозом "отек легких", - отметили в ДЧС.
В департаменте напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на воде.
Госкомиссия озвучила итоги расследования трагедии на "АрселорМиттал Темиртау"
25.06.2022, 15:51 36866
Фото: arcelormittal.kz
КАРАГАНДА. 25 ИЮНЯ - Государственная комиссия, проводившая расследование трагедии на "АрселорМиттал Темиртау", определила 100-процентную виновность работодателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заказчиком работ - АО "АрселорМиттал Темиртау" и подрядчиком - ТОО "Курылысмет" не была должным образом обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ. Отсутствовала утвержденная проектная документация, а также проект производства работ, технологическая карта на демонтаж печи. Они на рассмотрение экспертной комиссии предоставлены не были. Не были соблюдены нормы законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности", - заявила вчера на брифинге главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская, сообщает eKarganda.kz.
По ее словам, вина работодателя заключается в грубейших нарушениях правил техники безопасности и в почти полном отсутствии технической документации по ремонту объекта.
По итогам специального расследования комиссия определила 100% виновность работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. Согласно статье 190 Трудового кодекса РК по окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан примет необходимое решение", - заключила спикер.
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев.
Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что окажут всестороннюю финансовую помощь семьям погибших работников.
Убытки на миллионы: в Туркестанской области градом побило виноградники, бахчи и хлопковые поля
25.06.2022, 13:15 39026
ТУРКЕСТАН. 25 ИЮНЯ - В Жетысайском районе Туркестанской области крестьяне лишились урожая из-за дождя с градом. Речь идет об убытках на миллионы тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В двух селах дождь с градом побили виноградники и посевы на бахчевых и хлопковых полях, сообщает телеканал Otyrar.
Урон моим посевам достигает свыше миллиона тенге. Это на этих четырех гектарах земли. Расходы добавляет и подорожавшая солярка. А ущерб от погибшего винограда не меньше 3 миллионов тенге. Весь виноград погиб. В этом году его больше не будет", - рассказал житель села Айдала Бердияр Едильбаев.
По информации телеканала, в первые летние дни из-за сильной жары в Кызылкумском и Дильдабековском сельских округах Туркестанской области пострадало около тысячи гектаров посевов. Сейчас потери крестьян превышают десятки миллионов тенге.
Теперь дехкане не с надеждой, а со страхом ждут наступления осени. Урожай продать не получится, а за кредиты нужно расплачиваться", - сообщает Otyrar.kz.
Вернуть кредиты мы планировали с продажи продукции. Думали, продадим арбузы - рассчитаемся. Но вы видите, что с ними стало. Рассчитывали продать хлопок, но его тоже сдать не получится. Теперь я не знаю, как мы компенсируем эти потери, как заработаем деньги. Ходили в администрацию, в управление сельского хозяйства, но там говорят, мы не можем оказать никакой помощи, это стихийное бедствие", - говорит другой сельчанин Абдулла Меирбеков.
По словам еще одного агрария Низамхана Болатулы, только на арбузах ущерб уже достиг шести миллионов тенге. Куда и к кому обращаться и как решать проблему, он не знает.
Между тем чиновники заявили, что если посевы на полях не застрахованы, то потери возмещаться не будут. Сельчанам отказали в предоставлении субсидий на сельхозпродукцию и страховые компании.
В этом случае вопрос оплаты расходов со стороны государства не рассматривается. Крестьяне должны своими силами проводить такие работы, как проведение агротехнических мероприятий, приобретение минеральных удобрений и реализация сельхозпродукции", - заявил руководитель Жетысайского районного отдела сельского хозяйства Марат Абуов.
Региональный отдел по чрезвычайным ситуациям тоже отказал в помощи. Единственная надежда, по словам аграриев, на помощь правительства.
Четырнадцатилетний подросток утонул в Павлодаре
25.06.2022, 11:58 40221
ПАВЛОДАР. 25 ИЮНЯ - Четырнадцатилетний мальчик утонул в реке Иртыш в Павлодаре. Ребенка вытащили из воды, но не смогли спасти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 17.57 24 июня на пульт "112" поступило сообщение о том, что в реке Иртыш, в районе старого железнодорожного моста, во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия разыгралась в необорудованном для купания месте", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Очевидцы сообщили, что мальчика вытащили из воды, но привести его в чувство не удалось.
В управлении по ЧС Павлодара просят воздержаться от купания на необорудованных пляжах.
Ранее в Павлодарской области двое мужчин утонули, спасая своих детей.
Полицейские Кокшетау нашли пропавшую два дня назад девочку-подростка
24.06.2022, 18:54 50921
КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - 22 июня в управление полиции Кокшетау обратилась 36-летняя жительница областного центра и сообщила об исчезновении 13-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам матери, 20 июня девочка отправилась в гости к отцу, который проживает отдельно, и не вернулась, сообщает Polisia.kz.
На поиск без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела ювенальной полиции, участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции. Выяснилось, что к отцу несовершеннолетняя не приезжала.
В результате розыскных мероприятий девочка в течение двух часов была найдена у знакомых. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В целом с начала года в областном центре зарегистрировано 19 фактов пропажи и ухода из дома несовершеннолетних.
Напомним, пятнадцатилетнего подростка, пропавшего 23 июня в Алматы, нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ.
Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали
24.06.2022, 14:22 56046
КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Избитого в центральном городском парке Костаная мальчика госпитализировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сестра пострадавшего сообщила, что сегодня одного из ее братьев госпитализировали, сообщает alau.kz.
Мальчик получил множественные ушибы, ссадины головы и тела, гематомы, сотрясение. Госпитализирован в детскую областную больницу в отделение травматологии", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения области.
Ранее сообщалось, что в центральном городском парке Костаная двум подросткам неизвестные нанесли телесные повреждения.
В ЗКО привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере мальчика
24.06.2022, 13:31 51946
Фото: instagram/batysqaz_tjd
УРАЛЬСК. 24 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере Шалкар девятилетнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня, 24 июня, в 5.00 для поиска ребенка решено было привлечь вертолет. На месте работает 21 спасатель. Мальчика ищут не только в воде, но и на суше", - информирует портал "Мой город".
По данным издания, 22 июня в 16.45 спасателям поступила информация о том, что в поселке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?