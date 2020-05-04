Токаев обсудил с Мирзиёевым прорыв дамбы и подтопление казахстанских сел

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, вследствие чего были подтоплены несколько сел в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Узбекистана по ликвидации последствий прорыва дамбы и подтвердил готовность оказать помощь узбекскому народу в духе братства и традиционного добрососедства", - сообщила пресс-служба Акорды.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за поддержку, с сожалением констатировал, что стихия затронула ряд населенных пунктов на юге Казахстана. Узбекский лидер выразил намерение принять совместные меры для скорейшего восстановления пострадавших от подтопления районов.

Также в целях оперативного решения всех возникающих вопросов главы государств подчеркнули важность скоординированной работы на уровне правительств двух стран, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, собеседники с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции. Внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала.

Разговор, состоявшийся по инициативе казахской стороны, прошел в теплой и дружественной атмосфере, отметили в пресс-службе.

По информации КЧС Казахстана, 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс . В связи с угрозой подтопления из этих сел заблаговременно были эвакуированы более 2 тыс. жителей, а позднее из-за приближающейся воды из сел Фердоуси и Нурлы Жол эвакуировали еще свыше 3 тыс. человек . Эвакуированные жители размещены в 9 развернутых эвакуационно-приемочных пунктах в поселке Атакент.

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