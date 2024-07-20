19.07.2024, 16:18 21261
Автобус упал в воронку: спустя семь месяцев найдено тело спасателя
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спустя семь месяцев нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
19 июля 2024 года при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.
Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог", - добавили в МЧС.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
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20.07.2024, 12:57 1101
ЧП на заводе в Караганде: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Фото: pexels.com
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Караганда. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 20 июля, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. В результате которой пострадали восемь человек.
Telegram-канал "Патриот" выяснил, в каком состоянии пострадавшие:
Все восемь человек доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова. У них ожоговые травмы. Шестеро - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое - в отделении комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих - как тяжелое, одного пациента - средней степени тяжести", - сообщили врачи.
Департамент полиции по факту произошедшего ЧП на ферросплавном заводе в Караганде завел уголовное дело по статье 156 часть 2 УК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются.
20.07.2024, 11:10 2896
Восемь человек пострадали в результате внештатной ситуации на ферросплавном заводе в Караганде
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Караганда. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 20 июля, в 04.10 на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия, сообщает пресс-служба YDD Corporation.
На данный момент все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывается срочная медицинская помощь", - сообщили в YDD Corporation.
20.07.2024, 09:52 4736
Трагедия на "Майкаинзолото": опознано тело еще одного погибшего
Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
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Павлодар. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность спасателя, тело которого нашли на руднике АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров.
По найденному жетону и одежде установлено, что нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймердена", - написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что до сих пор не найдено тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова.
19 июля в Павлодарской области спустя семь месяцев нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
19.07.2024, 14:52 24176
Глобальный сбой в работе Microsoft: Минцифры сделало заявление
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран.
На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - сообщили в ведомстве.
Ранее РИА Новости сообщило о сбоях в работе банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру, в частности в США, Германии и Австралии.
По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе техники на базе Windows, - оно отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, и систему невозможно запустить должным образом", - сообщает агентство.
В CrowdStrike подтвердили, что сбой произошел из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Сейчас специалисты занимаются откатом обновления", - добавили в компании.
Между тем с проблемой столкнулись крупные компании, правительственные учреждения, банки и аэропорты по всему миру. Полеты из-за проблем со связью приостановили 3 американские авиакомпании - United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines, турецкая Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo, немецкая Lufthansa, Scandinavian Airlines, а также аэропорты Берлина, Эдинбурга, Цюриха, Праги, Схипхол в Нидерландах, аэропорт Дели и другие.
В аэропорту Алматы тоже сделали официальное заявление по поводу произошедшего.
Все хорошо. На работу аэропорта это никак не повлияло, мы работаем в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
18.07.2024, 10:29 60131
В результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Медеуском районе Алматы погибли два человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Как проинформировали в дежурной части местной полицейской службы, минувшей ночью водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.
В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты". По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
18.07.2024, 09:17 63671
При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
Фото: скриншот из видео
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Актау. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области. Задержанный выхватил сверток и проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК.
При досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело", - проинформировали в АФМ.
По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 г.
В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
17.07.2024, 10:40 103561
В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.
В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
17.07.2024, 10:06 104461
Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области
Фото: скришоты из видео
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.
В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.
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