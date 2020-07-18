Трое атырауских боксеров погибли в ДТП

Атырау. 17 июля. Kazakhstan Today - В дорожной аварии погибли члены сборной Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

О трагедии сообщили в Казахстанской федерации бокса.

Соболезнуем родным и близким боксеров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды", - говорится в сообщении КФБ.

16 июля Четыре человека погибли в ДТП на трассе вблизи Атырау.

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