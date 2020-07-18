Трое жителей СКО погибли при переходе реки вброд

Петропавловск. 17 июля. Kazakhstan Today -16 июля, в 15.30, на реке Ишим вблизи села Жанажол района Шал акына 6 юношей перешли вброд на другой берег водоема, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС СКО, ширина водоема составляет 50-60 метров, глубина в месте перехода - 1,5 метра. Когда они возвращались назад, у шедшего последним юноши, 1996 года рождения, не умеющего плавать, свело судорогой ноги и его унесло течением вниз. Двое юношей, 2001 и 2002 годов рождения, имеющие слабые навыки плавания, бросились ему на помощь. Все трое провалились в промоину, глубиной более 2 метров и утонули.

На место прибыли сотрудники районного отдела по ЧС, полиции, оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО". Поиски погибших проводились совместно с местным населением. Всего было задействовано 32 человека, 3 единицы техники, 3 единицы плавательных средств. Тела были погибших были обнаружены 17 июля в 08.29.

По информации ДЧС региона, с начала года жертвами воды стали 11 человек (в том числе один ребенок). Из них 6 человек погибли во время купания, 1 - при спасении утопающих, 1 - во время рыбалки и трое - в результате несчастного случая.

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