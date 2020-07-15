В Караганде во время урагана утонула девушка

Караганда. 14 июля. Kazakhstan Today - 19-летняя девушка утонула во время урагана в Караганде, передает Kazakhstan Today.

По нформации "Первого канала Евразия" , ураган в Караганде со скоростью более 20 метров в секунду начался внезапно. Девушка в разгар шквального ветра плыла на надувном матраце в месте необорудованном для купания.

В результате ветра примерно в 17.00 матрац унесло ветром на расстояние 200 метров и, перевернувшись на этом матраце, девушка утонула. Спасателями в 18.00 тело было извлечено", - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента ЧС Мурат Катпанов.

По словам отдыхающих, сообщений о надвигающемся шторме от службы ДЧС 112 не поступало.

Также стало известно, что во время шквала пострадал мужчина. Его ранило шифером, он получил, резаные раны кистей рук и предплечья. По данным облздрава, состояние у пострадавшего сейчас стабильное.

У меня, где я живу, во дворе, на стоянке 3 тополя упало, больших, которые там стояли около 10 лет. Около 15 лет стояло очень большое дерево. Его тоже снесло. Жалко тех людей, у которых были побиты машины, то есть просто в утилизацию отправлять. Куда им обращаться?" - рассказал житель Караганды.

По данным ЧС, они получили 18 сообщений о срыве кровли зданий, 45 о падении деревьев и 11 о разбитых автомобилях. Больницы, которые остались без света, перешли на аварийные источники питания. В большинстве районов области электричество уже подключили. Тем временем коммунальные службы и аварийные бригады продолжают устранять последствия урагана.

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