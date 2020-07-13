В Караганде устраняют последствия шквального ветра

Сорвало крыши зданий, повалило деревья. Оборвало линии электропередачи.
Коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий. Точные масштабы будут известны позже.
Шквальный ветер оставил карагандинцев без света. Из-за обрыва высоковольтных линий город, Михайловку, Федоровку и частный сектор Пришахтинска планируют подключить к утру. Бригады приступили к работам.
Электричество подключили уже на Юго-Востоке, частично в Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке.
Больницы, которые остались без света, перешли на аварийные источники питания.
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