В Усть-Каменогорске утонул 10-летний мальчик

Усть-Каменогорск. 16 июля. Kazakhstan Today - Трагедия произошла 15 июля. Два друга играли на протоке Иртыша без присмотра взрослых, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , мальчики 7 и 10 лет, не справившись с течением, стали тонуть и звать на помощь. Находившиеся на берегу очевидцы вытащили из воды 7-летнего ребенка, а 10-летнего унесло течением.

Как рассказали в ДЧС ВКО, прибывшие на место спасатели долго искали тело мальчика. В итоге погибшего ребенка нашли в 150 метрах от предположительного места трагедии. Тело передали полиции.

11 июля в Западно-Казахстанской области утонули трое мужчин.

14 июля 19-летняя девушка утонула во время урагана в Караганде.

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