В Усть-Каменогорске утонул 10-летний мальчик

Как сообщает YK-news.kz, мальчики 7 и 10 лет, не справившись с течением, стали тонуть и звать на помощь. Находившиеся на берегу очевидцы вытащили из воды 7-летнего ребенка, а 10-летнего унесло течением.
Как рассказали в ДЧС ВКО, прибывшие на место спасатели долго искали тело мальчика. В итоге погибшего ребенка нашли в 150 метрах от предположительного места трагедии. Тело передали полиции.
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