В Западном Казахстане утонули трое мужчин

Уральск. 13 июля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области утонули трое мужчин, передает Kazakhstan Today.

11 июля в Уральске утонул при неизвестных обстоятельствах мужчина 60 лет. Его тело было обнаружено и извлечено из воды ближе к 23.00 в этот же день. Поисками погибшего занимались три спасателя ДЧС ЗКО, сообщает "Мой город"

Кроме того, 11 июля в Акжайыкском районе в поселке Ескі есім утонул во время купания 19-летний мужчина. Его тело было найдено 12 июля в Урале в 6 километрах от поселка.

Тело третьего утонувшего 18-летнего мужчины на реке Урал в садоводческом обществе "Комарово" спасатели искали два дня.

Он утонул 10 июля в 16.36, когда купался в необорудованном месте. 12 июля, в 10.07, спасателями было обнаружено и извлечено из воды тело погибшего", - пояснили в ДЧС ЗКО.

Отмечается, что ранее в ЗКО утонули двое детей и двое мужчин. Также 7 июля, в день похорон своей матери, утонула 11-летняя девочка из поселка Серебряково района Байтерек.

В регионе уже больше недели установилась жаркая погода - до 38-42 градусов жары.

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