Уходивший от погони подросток попал в ДТП

ТУРКЕСТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Уходивший в Туркестанской области от погони подросток попал в ДТП и был госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, 4 декабря, примерно в 16.30, в ходе обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники патрульной полиции Казыгуртского РОП заметили автомобиль марки ВАЗ-21214, которым управлял несовершеннолетний.

На законные требования полицейских остановиться водитель не подчинился, проигнорировал красный сигнал светофора, обогнал встречные машины и скрылся с места происшествия. Нарушителю ПДД полицейские указали немедленно остановить автотранспорт. Однако водитель продолжил уходить от сотрудников полиции и, управляя автомобилем, на большой скорости врезался в железное ограждение, из-за чего произошла авария", - говорится в сообщении.

В результате подростка доставили в Казыгуртскую районную больницу с травмами. При проверке было установлено, что автомашина марки ВАЗ-21214, за рулем которого находился ребенок, принадлежит одному из ТОО Казыгуртского района. Им управлял отец подростка. Он припарковал автомобиль на стоянке возле работы. Но оказалось, что его сын угнал автомашину без разрешения.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РК. Автотранспорт водворен на штрафстоянку.