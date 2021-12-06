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Уходивший от погони подросток попал в ДТП

05.12.2021, 13:20 37909
ТУРКЕСТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Уходивший в Туркестанской области от погони подросток попал в ДТП и был госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, 4 декабря, примерно в 16.30, в ходе обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники патрульной полиции Казыгуртского РОП заметили автомобиль марки ВАЗ-21214, которым управлял несовершеннолетний. 
 

На законные требования полицейских остановиться водитель не подчинился, проигнорировал красный сигнал светофора, обогнал встречные машины и скрылся с места происшествия. Нарушителю ПДД полицейские указали немедленно остановить автотранспорт. Однако водитель продолжил уходить от сотрудников полиции и, управляя автомобилем, на большой скорости врезался в железное ограждение, из-за чего произошла авария", - говорится в сообщении.

 
В результате подростка доставили в Казыгуртскую районную больницу с травмами. При проверке было установлено, что автомашина марки ВАЗ-21214, за рулем которого находился ребенок, принадлежит одному из ТОО Казыгуртского района. Им управлял отец подростка. Он припарковал автомобиль на стоянке возле работы. Но оказалось, что его сын угнал автомашину без разрешения. 
 
На сегодняшний день проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РК. Автотранспорт водворен на штрафстоянку.
 
Напомним, 4 декабря двух подростков сбили в Уральске, водитель скрылся. А в Актобе 4 декабря подростка сбили на пешеходном переходе насмерть.
 

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новости по теме

Полуприцеп с пиротехникой сгорел на трассе в Акмолинской области

05.12.2021, 09:58 51193
Полуприцеп с пиротехникой сгорел на трассе в Акмолинской области
Фото: кадры с видео
КОКШЕТАУ. 5 ДЕКАБРЯ - Полуприцеп автомобиля DAF, груженый пиротехническими изделиями, сгорел на трассе в Бурабайской районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС, возгорание полуприцепа с пиротехникой произошло в субботу вечером на 212-м километре автодороги Нур-Султан - Щучинск.
 
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Кабина грузовика в результате пожара не пострадала, а полуприцеп сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет, отметили в пресс-службе.
 
Спустя час пожар был потушен, движение по автодороге восстановлено, добавили в ведомстве.

 

Больше суток не было тепла в Темиртау

04.12.2021, 17:25 84943
ТЕМИРТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Больше суток не было тепла в Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера в шесть часов утра ТОО "Окжетпес-Т" приступило к ликвидации крупной аварии. Часть города была вовсе отключена от тепла, а несколько микрорайонов перевели на ухудшенный режим теплоснабжения", - информирует "Вечерняя Караганда". 

 
Сообщается, что рабочие заменили около 50 метров насквозь сгнившей магистральной теплотрассы. Сегодня ночью в трубы подали горячую воду, однако произошёл новый порыв.
 

Мы вынуждены были снова отключить теплоснабжение для устранения дефекта. Сейчас аварийные работы продолжаются", - сообщили сегодня утром в компании.

 
На данный момент сообщается, что тепло начали подавать в дома. В компании заверили, что за период отсутствия тепла и горячей воды, плата за эти услуги взиматься не будет.

 

В Актобе подростка сбили насмерть на пешеходном переходе

04.12.2021, 17:18 64963
В Актобе подростка сбили насмерть на пешеходном переходе
АКТОБЕ. 4 ДЕКАБРЯ - Вечером 3 декабря 15-летнего подростка сбили насмерть на пешеходном переходе в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Land Cruiser Prado сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу. Мальчик скончался на месте ДТП, сообщает газета "Диапазон".
 

32-летний водитель автомашины Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева напротив БСМП города Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
Проводятся следственные действия по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД). Водителя поместили в ИВС УП Актобе
 
 

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