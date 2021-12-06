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В Уральске водитель сбил двух подростков и скрылся

05.12.2021, 11:06 70849
УРАЛЬСК. 5 ДЕКАБРЯ - Полицейские Западно-Казахстанской области устанавливают личность водителя автомашины Toyota Prado, который сбил двух 16-летних подростков, шедших по обочине, а затем скрылся с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в Уральске около 19.00 в субботу, 4 декабря, сообщает портал "Мой город".
 
Двух подростков, шедших по обочине вдоль дороги, сбил водитель автомашины Toyota Prado, после чего в пешем порядке покинул место происшествия, оставив в салоне женщину, которая ехала с ним.
 

Водитель после наезда скрылся с места аварии. Однако в машине осталась женщина, которая утверждала, что за рулем была она. Со слов свидетелей, за рулем Toyota Prado находился мужчина. Сейчас его разыскивают", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

 
По данным управления здравоохранения региона, в настоящее время оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.
 

Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У одного из них еще диагностирована ушибленная рана теменной области", - сообщили в пресс-службе облздрава.

 
В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование.

 

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Полиция Уральска установила личность водителя, сбившего двух подростков

05.12.2021, 17:32 44551
УРАЛЬСК. 5 ДЕКАБРЯ - Сотрудники департамента полиции задержали в Уральске мужчину по подозрению в совершении ДТП, после которого он скрылся с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авария произошла около 19.00 на улице Майлина в субботу, 4 декабря. Подростки шли по обочине дороги. Их сбил человек за рулем Toyota Land Cruiser Prado. Водитель бросил авто и скрылся с места аварии.
 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО 5 декабря сообщили о его задержании.
 

В рамках досудебного расследования проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно законодательству", - рассказали изданию "Мой город" в полиции.

 
В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что оба 16-летних подростка находятся в тяжёлом состоянии. Им диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также ушибленная рана теменной области.
 
4 декабря подростка сбили на пешеходном переходе в Актобе насмерть, а в Туркестанской области подросток угнал у отца автомобиль и, уходя от погони, попал в аварию.
 

В Алматинской области живодер поджег собаку

05.12.2021, 14:56 56755
В Алматинской области живодер поджег собаку
Фото: Instagram dom_perederzhka
ТАЛДЫКОРГАН. 5 ДЕКАБРЯ - Житель Алматинской области облил бензином собаку и попытался ее сжечь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео получило широкое распространение в соцсетях. На кадрах видно, как живодер облил пса и поджег его заживо. Собака с горящей шерстью с громким воем носится по двору. Автор видеоролика прокомментировал его так:
 

Очередной плевок в лицо общественности. Не успело отзвучать эхо криков прошлой сожженной собаки, как снова заживо жгут живую собаку. Кадры не для слабонервных". 


Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.


Местные волонтеры рассказали о состоянии пса, которого при поддержке полицейских изъяли у хозяина и отвезли ветеринарам.
 

Температура 40,8, перегрев. Шерсть опалена абсолютно везде. По всему телу, голове, морде, слизистые. Ожоги только поверхностные, но врачи опасаются развития ожоговой болезни. Забрали в стационар", - говорится в следующем посте из ветеринарной клиники.



 
В региональном департаменте полиции сообщили, что возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
 
 
Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел зверский случай живодерства. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
 
В связи с участившимися случаями живодерства мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.
 

Ветврача судят по обвинению в руководстве ОПГ наркодельцов в Костанае

05.12.2021, 10:41 36154
КОСТАНАЙ. 5 ДЕКАБРЯ - 51-летнего ветеринарного врача судят по обвинению в руководстве организованной преступной группой (ОПГ) наркодельцов в Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет "Алау", восемь человек оказались на скамье подсудимых по обвинению в хранении, сбыте и распространении наркотиков. С материалами дела в отношении группы, которая организовала поставку и продажу гашиша и марихуаны на территории области, впервые ознакомились в костанайском уголовном спецсуде. 
 
Операция по перекрытию крупного канала поставки наркотиков была проведена 22 марта сразу в нескольких регионах страны: в Костанайской, Жамбылской областях и в столице, семью группами костанайских полицейских. 
 
Тогда сообщалось об аресте организатора наркотрафика, 51-летнего ветеринара - жителя Денисовского района, поставщика, курьеров и распространителей запрещенных веществ. Было изъято более 10 килограммов марихуаны и гашиша.
 
Только во время транспортировки одной партии, у одного из курьеров изъяли пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружили 26 прессованных таблеток гашиша, а также деньги и банковские карты.
 
На предварительном слушании по делу государственный обвинитель сообщил суду детали предполагаемой преступной схемы.
 

В сентябре 2020 года житель Денисовского района Костанайской области Серик Исмурзинов, желая создать организованную группу в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью получения постоянного, незаконного источника доходов для личного обогащения преступным путем, задался преступным умыслом, направленным на незаконное приобретение, перевозку, хранения в целях сбыта, и сбыт наркотиков в особо крупном размере, на территорию разных населенных пунктов Денисовского района, города Лисаковска, а также города Нур-Султана", - зачитал обвинение гособвинитель Василий Федяй.

 
Согласно версии обвинения, Исмурзинов обратился к своему давнему знакомому, жителю села Толе-Би Шуйского района Жамбылской области Батырхану Арыстанкулову, который согласился поставлять наркотики. В качестве курьера, по информации следствия, был выбран Фархатбек Жарымбетов - "коммуникабельный, хорошо знающий казахский и русские языки безработный житель Костанайского района".
 

Исмурзинов подыскал потенциальных распространителей для систематического сбыта наркотиков в Денисовском районе и в прилегающих к нему селе Арха Камыстинского района и города Лисаковска из числа жителей того же района, которым он полностью доверял и с которыми состоял в родственных, дружеских либо приятельских отношениях", - уточнил прокурор.

 
Ими, как считает следствие, стали Рустам Калиев, Амержан Исмурзинов, Талгат Шигибаев, Андрей Горбась.
 
В январе 2021 года Исмурзинов в связи с успешностью реализации своих преступных планов решил расширить регион сбыта и сбывать наркотики в столице Казахстана, и с этим предложением обратился к знакомому жителю Нур-Султана Александру Ковалю. Тот согласился. Так, по версии обвинения, Исмурзинов создал преступную группу и руководил ею вплоть до 22 марта этого года. Остальные обвиняются в участии в ней.
 
Названные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 297 (Незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное преступной группой) УК РК.
 
На предварительном слушании подсудимые сразу же заявили, что во время следствия на них было оказано давление. Судья сообщил, что все заявления будут исследованы в ходе главных разбирательств, начало которых назначено на 15 декабря.
 

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