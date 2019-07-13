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Украинский альпинист сорвался со скалы в горах близ Алматы

12.07.2019, 10:46 8479
Украинский альпинист сорвался со скалы в горах близ Алматы
Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - Украинский альпинист сорвался со скалы в горах Заилийского Алатау, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации Службы спасения Алматы, 11 июля, в 16.32, на номер 109 поступил вызов. Как выяснилось, 33-летний альпинист во время восхождения сорвался со скалы.
 

Группа профессиональных альпинистов из Украины приехала в Алматы для восхождения в горах Заилийского Алатау. Один из альпинистов во время подъема сорвался со скалы. К счастью, остался жив, но получил различные травмы", - уточнили в Службе спасения. 

 
Спасательная операция прошла совместными усилиями спасателей, сотрудников Алматинского филиала Федерации альпинизма и скалолазания РК и украинских альпинистов. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован из Малого Алматинского ущелья и передан бригаде скорой помощи. Медики после осмотра предварительно диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и различные ушибы. Альпиниста доставили в стационар города, заключили в пресс-службе.
 
 

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