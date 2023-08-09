Утечка метана в Мангистау: Минэкологии заверяет, что рисков для населения нет
Фото: Департамент экологии Мангистауской обл.
Актау. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области почти два месяца длится возгорание на на месторождении "Каратурун Южный". Специалисты уверены, что угроз для населения нет, сообщили в департаменте по экологии Мангистауской области.
Специалисты тщательно оценивают ситуацию и подтверждают, что на данный момент риски для населения отсутствуют. Кроме того, проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха. Месторождение находится на значительном расстоянии от населенных пунктов: 350 км от Актау и 70 км от ближайшего населенного пункта Шебир", - сообщили в областном департаменте экологии.
В пресс-службе отметили, что исследования на месторождении проводит компания "Бузачи Нефть". В момент возникновения пожара проводились буровые работы, во время которых и произошел выброс газоводяной смеси и последующее возгорание. Все сотрудники подрядной организации были немедленно эвакуированы. Несмотря на то что добыча газа не проводилась, компания "Бузачи Нефть" в соответствии с законодательством несет все расходы по устранению аварии.
После возгорания 9 июня 2023 года на месторождении"Каратурун Южный" в Мангистауской области, были мобилизованы все доступные ресурсы. Для управления ликвидацией последствий был создан штаб в составе руководства ТОО "Бузачи Нефть", Мангистауского филиала "АкБерен" профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО "Противопожарная службы&Fare Safety" и других компаний. Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента комитета промышленной безопасности МЧС. Также, в ходе консультаций с международными компаниями "Halliburton" и "Schlumberger" были рассмотрены различные подходы к устранению аварии", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ликвидация аварии на скважине № 303 представляет собой сложную техническую задачу из-за горения фонтанирующего газа и других условий. После детального анализа было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины № 305 для облегчения давления на горящую скважину № 303.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. Пожар не могут потушить из-за угрозы взрыва.