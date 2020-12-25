В Актау неизвестные сорвали онлайн-урок нецензурной бранью

Актау. 24 декабря. Kazakhstan Today - В IT-лицее во время онлайн-урока математики произошло вмешательство постороннего видеоконтента, содержащего сцены насилия и нецензурной брани, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", учитель математики IТ-лицея нарушила правила пользования платформой, тем самым допустив случай проникновения посторонних лиц в урок математики.

По словам руководителя управления образования Мангистауской области Аскара Сейдалиева, урок был прерван сразу, как только были услышаны голоса незнакомых людей. Директором IТ-лицея объявлено дисциплинарное взыскание в виде "замечания" учительнице математики, допустившей данный случай

По информации управления образования Мангистауской области, подобный случай произошел в области впервые. В ведомстве подчеркнули, что для учителей неоднократно проводились разъяснительные работы по пользованию образовательных платформ.

В январе 2021 года руководство области рассмотрит вопрос перехода учащихся начальных классов в штатный режим, учитывая санитарно-эпидемилогическую ситуацию в регионе, с соблюдением всех санитарных норм.

Напомним, в начале сентября в Нур-Султане пятиклассникам во время онлайн-урока показали порно. Через несколько дней жительница Алматы пожаловалась на нецензурную брань и трансляцию порнографических роликов во время онлайн-урока.

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