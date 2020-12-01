В Актау обнаружили тело мужчины в лифте жилого дома

Актау. 30 ноября. Kazakhstan Today - На пульт дежурного управления полиции 29 ноября в 19.09 поступило сообщение о том, что обнаружено тело мужчины в лифте в одном из домов 28-го микрорайона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау.





Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Напомним, 27 ноября в Алматы, в районе пересечения улиц Жибек жолы и Сейфуллина обнаружено тело мужчины.

27 ноября в Павлодаре мужчина упал в шахту лифта торгового дома.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства