В Актюбинской области автобус с вахтовиками врезался в полуприцеп КамАЗа

АКТОБЕ. 18 ДЕКАБРЯ - Недалеко от города Темир в Актюбинской области произошло смертельное ДТП. Вахтовый автобус с нефтяниками врезался в стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 декабря, в 18.45, 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом, сообщает "Диапазон".
Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении Актобе. На 13-м километре автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа и врезался в него.
В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.
По факту ДТП проводится расследование.
Напомним, 10 декабря в регионе 60-летний водитель автомашины КамАЗ одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу.