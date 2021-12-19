В Актюбинской области автобус с вахтовиками врезался в полуприцеп КамАЗа

АКТОБЕ. 18 ДЕКАБРЯ - Недалеко от города Темир в Актюбинской области произошло смертельное ДТП. Вахтовый автобус с нефтяниками врезался в стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 декабря, в 18.45, 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ вез 12 сотрудников нефтяной компании, которые работают вахтовым методом, сообщает " Диапазон ".

Автобус двигался со стороны поселка Жаркамыс в направлении Актобе. На 13-м километре автодороги, предположительно, водитель не увидел стоящий на обочине полуприцеп КамАЗа и врезался в него.

В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте и трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Кандыагаш.

По факту ДТП проводится расследование.