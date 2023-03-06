В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом   

Двух мальчиков транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе

Фото: mkchita.ru

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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе скончалась вторая девочка из Toyota Land Cruiser, которым управлял девятиклассник.





Как сообщает портал "Мой город", 16-летняя девочка находилась в крайне тяжелом состоянии.





У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Школьница находилась в коме и 5 марта в 18.30 девочка скончалась. Спасти ее не смогли, сообщили в акимате Актюбинской области.





Двух мальчиков, которым по 15 лет, транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного перелом нижнего конца бедренной кости, у другого множественные переломы голени. Они находятся под наблюдением врачей областного центра. Еще один пострадавший, их сверстник, отпущен на амбулаторное лечение, у него ушиб и ссадины конечностей.





Напомним, 4 марта примерно в 20.55 на 4-м километре автодороги Шалкар - Базой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.





Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.