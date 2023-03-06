05.03.2023, 13:03 34506
В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом
Фото: КТЖ
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Актобе. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом № 317 сообщением Бишкек - Самара, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
5 марта в 10.21 на станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда № 317 сообщением Бишкек - Самара", - проинформировали в КТЖ.
Сообщается, что пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда.
На месте происшествия ведутся работы силами восстановительного поезда станции Шалкар. Причины случившегося расследует комиссия АО "НК "КТЖ". Предварительная версия - вина локомотивной бригады маневрового локомотива", - добавили в пресс-службе.
Дополнено. 05.03.2023, 16.00
Позже в полиции прокомментировали столкновение локомотива с пассажирским поездом.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщает Polisia.kz.
Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.
Дополнено. 05.03.2023, 18.22
Пассажирский поезд № 317 отправился до пункта назначения.
В 16.55 со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд отправился до пункта назначения. На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками", - информирует пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом. Также трое погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Акмолинской области.
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06.03.2023, 16:58 5586
В Алматы на автодорогу Медеу - Шымбулак сошла лавина
Информация о самопроизвольном сходе снежной лавины по городу Алматы
Фото: Instagram/kazselezashita
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с оттепелью в первой половине дня 6 марта 2023 года в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 11 зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров.
Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги Медеу - Шымбулак. Жертв и пострадавших нет. Расчистка снега на автодороге Медеу - Шымбулак проведена силами АГЭТУ ГУ "Казселезащита", - сообщили в Казселезащите.
Отмечается, что на основании штормового предупреждения Казгидромета объявлена лавинная опасность в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта 2023 года.
ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
06.03.2023, 09:34 12911
На Капшагайском водохранилище спасены 12 рыбаков
Находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств
Фото: МЧС РК
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Конаев. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Капшагайском водохранилище спасены 12 рыбаков, которые рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На отколовшейся льдине (толщина льда около 15 сантиметров, наружная температура воздуха +13 градусов) осталось 12 человек. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Қонаева", - проинформировали в пресс-службе.
По прибытии на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега. Находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств.
Спасенные граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину.
06.03.2023, 08:56 13706
ДТП с подростком за рулем в Актюбинской области: скончалась вторая школьница
Фото: mkchita.ru
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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе скончалась вторая девочка из Toyota Land Cruiser, которым управлял девятиклассник.
Как сообщает портал "Мой город", 16-летняя девочка находилась в крайне тяжелом состоянии.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Школьница находилась в коме и 5 марта в 18.30 девочка скончалась. Спасти ее не смогли, сообщили в акимате Актюбинской области.
Двух мальчиков, которым по 15 лет, транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного перелом нижнего конца бедренной кости, у другого множественные переломы голени. Они находятся под наблюдением врачей областного центра. Еще один пострадавший, их сверстник, отпущен на амбулаторное лечение, у него ушиб и ссадины конечностей.
Напомним, 4 марта примерно в 20.55 на 4-м километре автодороги Шалкар - Базой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.
05.03.2023, 15:51 31361
В результате ДТП в Актюбинской области один подросток погиб и четверо пострадали
Начато досудебное расследование
Фото: Polisia.kz.
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Актобе. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области один подросток погиб и четверо пострадали, сообщает Polisia.kz.
4 марта примерно в 20.55 на 4-м километре автодороги Шалкар - Базой несовершеннолетний, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - проинформировали в полиции.
Установлено, что автомашину брата несовершеннолетний взял без спроса. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области.
05.03.2023, 09:10 37861
Восьмилетний школьник из Караганды спас младшую сестру во время пожара
Пламя полностью разрушило их жилье, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей
Фото: Акимат Карагандинской области
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестру, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
По данным пресс-службы, пожар случился в декабре прошлого года, но говорить о нем маленький герой может только сейчас.
Пожар произошел, когда дома были я с сестренкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошел за ними и увидел, что возле печки все полыхает. И понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестренку и поднял ее на подоконник", - сообщил школьник.
По словам мальчика, в этот момент к окну подбежали соседи, он передал им сестренку и выбрался сам.
Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с мальчиком госпитализировали в больницу.
К сожалению, спустя два дня свекор скончался. Еще через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живем у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей", - проинформировала мама школьника.
По данным акимата, сейчас семья нуждается в жилье.
На днях мальчика, который учится в третьем классе, навестил руководитель городского отдела образования Есентай Ашим.
Он поблагодарил школьника за смелость и решительность, проявленные в чрезвычайной ситуации, и от работников отдела образования подарил велосипед", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома.
04.03.2023, 18:05 46806
Четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Актобе. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта на Северной объездной дороге в Актюбинской области произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt. Об этом сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан.
Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в результате столкновения автовоза и грузовика в Актюбинской области.
04.03.2023, 10:00 50641
Гражданин Таджикистана погиб в результате столкновения автовоза и грузовика в Актюбинской области
Проводится расследование
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области, передает корреспондент агентства.
По данным полиции, на трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF - гражданин Республики Таджикистан. Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщает Polisia.kz.
03.03.2023, 08:59 64911
Курсант погиб в Военном институте Сухопутных войск
Фото: Telegram/modgovkz - Минобороны РК
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В учебном центре Военного института Сухопутных войск погиб курсант. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
3 марта 2023 года на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса. По данному факту начато досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.
Сообщается, что для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации нашли мертвым курсанта 3-го курса, военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан.
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