В Актюбинской области в ДТП погибли восемь иностранцев   

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Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с повышением уровня реки Теректы для обеспечения безопасности проводится заблаговременная эвакуация пенсионеров и детей из села Коктал Аулиекольского района Костанайской области в количестве 32 человек. Эвакуация производится в село Аулиеколь, сообщает сайт " - В связи с повышением уровня реки Теректы для обеспечения безопасности проводится заблаговременная эвакуация пенсионеров и детей из села Коктал Аулиекольского района Костанайской области в количестве 32 человек. Эвакуация производится в село Аулиеколь, сообщает сайт " Костанайские новости ".





Ранее премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, в которой сохраняются риски подтоплений и ведутся работы по предупреждению ЧС.





На большей части Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай. Уровни воды в реках пока ниже критических. Однако ожидается резкое потепление до +19 градусов Цельсия - к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются.





Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижают уровень воды. В настоящее время Бухтарминское водохранилище позволяет принять сток рек в объеме еще 20 кубических километров. По прогнозным данным, в предстоящие 3 месяца ожидается прибытие до 15 кубических километров воды.