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09.01.2023, 16:38 26946

В Алматинской области из-за гололеда на обочину дороги съехал и застрял автобус с 79 детьми   

На место выехали сотрудники департамента по ЧС
Фото: ДЧС Алматинской области
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за гололеда при спуске из спортивно-оздоровительного комплекса "Акбулак" в Талгарском районе Алматинской области на обочину дороги съехал и застрял автобус с 79 детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

9 января в 11.20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в спортивно-оздоровительном комплексе "Акбулак" при спуске автобус с вожатым и 79 детьми, двигавшийся в сторону города Алматы, съехал на обочину и застрял в районе кольца. На место происшествия были направлены сотрудники департамента по ЧС и дорожная служба.

Сообщается, что дети и вожатый с 3 января 2023 года находились на бизнес-обучении на территории спортивного комплекса "Айба". Автобус, перевозивший детей с вожатым, принадлежит частной транспортной компании. Данной компанией был предоставлен другой автобус, на котором дети продолжили движение в сторону города Алматы.

Силами дорожной организации Талгарского района застрявший автобус эвакуирован. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в России перевернулся автобус с 54 казахстанцами.
 
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Теги:АвтобусДЧСГололеддети

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09.01.2023, 21:03 12816

На трассе в Мангистауской области в ДТП погибли три человека  

ДТП произошло 9 января около 15.35 на 14-м километре трассы Актау - Акшукур
На трассе в Мангистауской области в ДТП погибли три человека
Фото: скриншот
Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на 14-м километре трассы Актау - Акшукур в понедельник, 9 января. Водитель автомашины ZAZ Chance не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long.

В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), сообщает "Лада".

 
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Теги:ДТПГибельЛюди
09.01.2023, 19:29 17146

Из-за непогоды в Казахстане планируют ограничить движение автобусов и авто на дизтопливе

Пользователей республиканских автодорог призывают не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды
Из-за непогоды в Казахстане планируют ограничить движение автобусов и авто на дизтопливе
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю на территории Казахстана ожидается сильное похолодание. В связи с понижением температуры воздуха прогнозируются морозы до -30 градусов.

Понижение температуры воздуха может привести к риску замерзания топливной системы автотранспорта. Поэтому во избежание нештатных ситуаций на республиканских трассах национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, сообщает Telegram-канал "Казавтожол",

Пользователей республиканских автодорог призывают не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды.
 
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Теги:ДорогиЗакрытиенепогода
09.01.2023, 17:51 24281

Барахолка горит в Алматы   Дополнено

Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен
Барахолка горит в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Барахолка горит в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

9 января в 16.55 силы и средства ДЧС - 16 единиц техники, более 60 человек личного состава и службы взаимодействия направлены по повышенному номеру вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, шоссе 92/7. По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 квадратных метров на территории рынка "Арлан", - проинформировали в пресс-службе.



Сообщается, что на тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб. Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен.

Ввиду сильного задымления личный состав работает в СИЗОД", - добавили в ДЧС.


Дополнено 09.01.2023, 20.43

Сложности тушения пожара создавала плотная компановка двухъярусных контейнеров, возникала высокая температура. Для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты. Принятыми мерами пожар локализован в 18.40, ликвидирован в 18.54. Не допущено распространение огня на соседние контейнеры.

Ранее сообщалось, что в районе барахолки Алматы в ноябре произошел пожар.
 
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Теги:ПожарБарахолкаАлматы
09.01.2023, 14:49 29291

В России перевернулся автобус с 54 казахстанцами

В результате происшествия пострадали пять человек
В России перевернулся автобус с 54 казахстанцами
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края РФ

Караганда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае.

"ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха. Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда - Новосибирск. В салоне находились 54 пассажира. Причины аварии выясняются", - сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В результате происшествия пострадали пять человек.

Прокуратура организовала проверку причин аварии.


09.01.2023, 13:27 31651

Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области  

Несколько вагонов упали на бок
Туркестан. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Товарный поезд сошел с рельсов в Туркестанской области на железнодорожной станции "Манкент".

ЧП произошло вечером в воскресенье, 8 января, в селе Аксукент Сайрамского района, сообщает Otyrar.


По словам очевидцев, грузовой состав, передвигаемый маневровым электровозом на тупиковую железнодорожную ветку, стал резко тормозить по какой-то причине, после чего несколько вагонов упали на бок.

По информации АО "НК "ҚТЖ", жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сход не повлиял на движение других поездов.

Для ликвидации последствий схода подняты восстановительные поезда станций Шымкент, Арыс. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в компании.

 
09.01.2023, 12:42 32576

Один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау скончался в больнице

Состояние второго пострадавшего, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое
Один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау скончался в больнице
Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской областной больнице скончался пострадавший от взрыва автоцистерны с ГСМ.

В Мангистауской больнице от полученных ожогов скончался пострадавший 1989 года рождения, информирует портал "Лада".

К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.


Напомним, вечером 7 января на базе транспортной компании ТОО "BBJ Group", расположенной в Мунайлинском районе сельского округа Даулет, произошел взрыв цистерны с ГСМ с последующим горением. В результате взрыва пострадали два человека.
 
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Теги:КончинаВзрывЦистерна
09.01.2023, 11:12 35181

В новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане

В стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники
В новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 - несовершеннолетними, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

В Астане отец с двумя детьми при использовании фейерверков получили ожоги губ и кистей рук. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры.

Всего, по данным МВД, в стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники с 25 декабря по 3 января в ходе специального оперативного профилактического мероприятия. 829 человек привлечены к ответственности за нарушение правил торговли пиротехнической продукцией.

Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.

После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.

В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек. В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.

В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.

Ранее в МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность новогодней пиротехники.

Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.
 
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Теги:ПострадавшиеПиротехника
08.01.2023, 18:40 50776

В пригороде Актау взорвалась цистерна с ГСМ, есть пострадавшие

Пострадавшие мужчины находятся в реанимации, оба в очень тяжелом состоянии
В пригороде Актау взорвалась цистерна с ГСМ, есть пострадавшие
Актау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Актау произошел взрыв цистерны с горючим, двух раненых доставили в больницу, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

7 января около 21.00 на базе транспортной компании ТОО "BBJ Group", расположенной в Мунайлинском районе сельского округа Даулет произошел взрыв цистерны с ГСМ с последующим горением. В результате взрыва пострадали два человека", - рассказал капитан гражданской защиты, главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района  Жайнат Ауесбаев.


В настоящее время пожар полностью потушен.

Пострадавшие находятся в реанимации, сообщает региональное издание Lada.kz. Врачи оцнивают их состояние как очень тяжелое.

Сообщается, что один из них 1981 года рождения, второй 1989 года рождения.

Пострадавший 1989 года рождения получил термический ожог головы, лица и шеи. Ожог обеих кистей 15 процентов. У второго пострадавшего, 1981 года, черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени, правого плеча", - рассказали в пресс-службе МОБ.

 
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Теги:ВзрывПострадавшиеГСММангистау

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      Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?

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