В Алматинской области из-за гололеда на обочину дороги съехал и застрял автобус с 79 детьми   

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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за гололеда при спуске из спортивно-оздоровительного комплекса "Акбулак" в Талгарском районе Алматинской области на обочину дороги съехал и застрял автобус с 79 детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.





9 января в 11.20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в спортивно-оздоровительном комплексе "Акбулак" при спуске автобус с вожатым и 79 детьми, двигавшийся в сторону города Алматы, съехал на обочину и застрял в районе кольца. На место происшествия были направлены сотрудники департамента по ЧС и дорожная служба.





Сообщается, что дети и вожатый с 3 января 2023 года находились на бизнес-обучении на территории спортивного комплекса "Айба". Автобус, перевозивший детей с вожатым, принадлежит частной транспортной компании. Данной компанией был предоставлен другой автобус, на котором дети продолжили движение в сторону города Алматы.





Силами дорожной организации Талгарского района застрявший автобус эвакуирован. Жертв и пострадавших нет.



