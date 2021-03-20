ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАРТА - В Алматинской области муж пациентки набросился на фельдшера скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматинской области участились нападения на медработников скорой помощи. Только за три месяца в регионе зарегистрировано четыре факта - все они произошли в рабочее время. А минувшей ночью в селе Райымбек супруг одной из пациенток набросился с кулаками на медиков, которые прибыли на экстренный вызов. В результате фельдшер получил различные ушибы и перелом руки, сообщает Almaty.tv.

Последнее свое дежурство фельдшер Ислам Куандыков запомнит надолго. После очередного рабочего дня он оказался на больничной койке. По словам медика, всё началось с того, что женщине 1984 года рождения, позвонившей на 103, потребовалась помощь. Она жаловалась на острые боли в животе. Прибывшие на место вызова медработники решили госпитализировать пациентку, которую сопровождал муж. В реанимобиле между супружеской парой произошел конфликт - под горячую руку в итоге попал и фельдшер.

Он начал размахивать кулаками, набросился на меня, пинал и бил, не знаю, чем именно. В итоге у меня произошёл перелом руки. Водитель скорой остановился и вытащил его из машины, но мужчина полез с ним в драку. Тогда мы вызвали полицию, которая приехала за считанные минуты. Однако супруг пациентки оказал сопротивление и сотрудникам полиции - им пришлось ему в глаза прыснуть баллончиком. Только после этого он успокоился, и мы поехали в больницу", - рассказал фельдшер Ислам Куандыков.

В администрации медучреждения заявили, что это далеко не первое нападение на медработников. Как правило, вымещают весь свой гнев на врачах те, кто потерял близких или находился в состоянии алкогольного опьянения.

В областном департаменте полиции начали расследовать факт избиения фельдшера. Подозреваемый уже задержан - это 35-летний местный житель села Райымбек.

При медицинском освидетельствовании он находился в алкогольном состоянии средней степени. В то же время потерпевший обратился с заявлением в Карасайское районное управление полиции. В настоящее время начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК", - сообщила официальный представитель областного департамента полиции Акбота Азирбек.

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