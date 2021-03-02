В больнице Талгара родственники пациента избили врача

Талгар. 1 марта. Kazakhstan Today - В воскресенье, 28 февраля, в приемном отделении Центральной районной больницы Талгара родственники пациента избили хирурга, сообщила блогер Жанара Кусаинова на канале LIFE KZ в YouTube , передает Kazakhstan Today.

28 февраля, рано утром, в 5 утра, здесь произошел вопиющий случай. Хирург, который работал в ночную смену в приемном отделении, был подвергнут физическому избиению", - сообщила блогер.

По ее словам, рано утром поступили пациенты и их сопровождали родственники. Пациенту требовалось удаление аппендикса.

Родственники позволили себе недостойное поведение. Они грубо разговаривали, грубо общались. Они постоянно пытались вмешиваться в деятельность врача-хирурга, пытались ускорять процесс лечения", - сообщила она.

Она отметила, что такое отношение со стороны пациентов и их родных по отношению к врачам просто недопустимо.

Такие факты должны быть преданы огласке и не должны оставаться без внимания правоохранительных органов, органов здравоохранения. Врачи и все медработники должны находиться под защитой государства и спокойно выполнять свои функции по охране здоровья и спасению жизней наших граждан", - считает блогер.

По ее словам, пострадавший врач потерял сознание и ему понадобилось лечение для восстановления состояния.

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